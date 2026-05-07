Brandweer kampt met beperkingen bij inzet brandbestrijding binnenstad

De recente brand in het centrum van Paramaribo, heeft opnieuw duidelijk gemaakt, dat het Korps Brandweer Suriname onder uitdagende omstandigheden moet opereren. Volgens waarnemend commandant van het Korps Brandweer Suriname, Imrich Edam, verliep de inzet in grote lijnen goed, maar deden zich knelpunten voor, die de bluswerkzaamheden, hebben vertraagd.

Edam zei dat automobilisten tijdens de inzet, over brandslangen van een dompelpomp zijn gereden, waardoor de watertoevoer circa 25 minuten werd onderbroken. “Daardoor hebben we vertraging opgelopen bij de wateraanvoer”, aldus de commandant. Dankzij de ondersteuning van particuliere watertankwagens, onder meer van het bedrijf Kuldipsingh Equipment N.V. om de brand te kunnen bestrijden, kon de brandweer toch blijven beschikken over voldoende water. Volgens Edam bestaat er een goede samenwerking met particuliere bedrijven, die in het kader van maatschappelijke betrokkenheid, regelmatig ondersteuning bieden bij branden.

Ten aanzien van de benodigde inzetmiddelen, benadrukte de commandant dat er geen sprake is van een operationele hoogwerker binnen het korps. “We hebben wel een ladderwagen, maar die is niet operationeel”, stelde hij. Tijdens de brand werd daarom gebruik gemaakt van alternatieve middelen, waaronder externe ondersteuning. Edam wees erop, dat het werken zonder een goed functionerende hoogwerker, risico’s met zich meebrengt. “Het is geen veilige situatie om op grotere hoogte met zware slangen te werken. Dat brengt risico’s met zich mee voor het personeel.”

Op het gebied van beschermende uitrusting, zei de commandant dat de brandweer over het algemeen goed is uitgerust. “De staat van de bluspakken, is goed te noemen.

Het merendeel van het personeel beschikt over adequate beschermingsmiddelen”, aldus Edam. Wel erkende hij dat slijtage en vervanging van materiaal, aandacht blijven vragen.

De inzet van dompelpompen verliep volgens Edam naar behoren, al zijn er aandachtspunten. “De pomp functioneerde goed, maar de hydraulische brandslangen zijn aan vervanging toe. Die zijn al enkele jaren in gebruik en vormen een knelpunt”, aldus de commandant. De kosten voor vervanging bedragen naar schatting circa 8.000 Amerikaanse dollar per set.

Wat de watervoorziening betreft, stelde Edam dat deze tijdens de brand voldoende was, mede dankzij de inzet van tankwagens. Hydranten worden in de praktijk weinig gebruikt. “De waterdruk is vaak onvoldoende en het gebruik kan het systeem in de omgeving verstoren”, aldus Edam.

Terugblikkend zei de commandant, dat de eerste inzet goed verliep, met een adequate verkenning en het uitzetten van een zogenoemde stoplijn om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Tegelijkertijd wees hij op structurele uitdagingen, waaronder verouderd materieel en de noodzaak tot vervanging. “Veel van onze middelen hebben hun levensduur bereikt. We zullen moeten investeren om de inzetbaarheid op peil te houden.”

Ook verkeerssituaties vormen een terugkerend probleem bij de brandbestrijding. Edam zei dat er gesprekken gaande zijn met de politie om betere wegomleggingen te realiseren, vooral bij het gebruik van brandslangen over de rijweg.

De commandant benadrukte dat de brandweer zich blijft inzetten onder alle omstandigheden. “De brandweer komt altijd wanneer zij wordt opgeroepen. Het is niet dat wij te laat zijn, maar de brand heeft vaak al een voorsprong”, aldus Edam. Hij riep weggebruikers op, hulpdiensten sneller doorgang te verlenen.

Volgens Edam is het uiteindelijke doel om met betere middelen sneller en veiliger te kunnen optreden. “We doen wat we kunnen met de middelen die we hebben, maar het is belangrijk, dat we onze mensen veilig kunnen laten werken en ook weer veilig naar huis kunnen laten keren.” Met betrekking tot het materiaal en materieel, heeft de leiding van het Korps Brandweer vandaag een ontmoeting met president Simons om van gedachten te wisselen over de tekortkomingen bij het korps.