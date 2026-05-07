Neuroloog Julian Pengel luidt noodklok over gezondheidszorg

Julian Pengel, neuroloog in het Diakonessenhuis, is gisteren in een interview met ABC Aktueel, kritiek kritisch geweest inzake de situatie in de gezondheidszorg. Volgens hem verkeert de sector al meer dan tien jaar in een diepe crisis en ontbreekt het aan structureel overleg, visie en vertrouwen tussen beleidsmakers en zorgverleners.

Pengel zegt dat hij zich als burger en arts, verplicht voelt om zich publiekelijk uit te spreken. “Als dingen fout gaan of dreigen fout te gaan, moet je reageren. Leidzaam toezien is medeplichtigheid”, aldus Pengel.

Volgens de neuroloog ligt de kern van het probleem vooral bij de langdurige economische crisis, die sinds 2015 het land heeft getroffen.

Hij wees op de waardedaling van de Surinaamse munt, hoge inflatie en de afhankelijkheid van buitenlandse valuta voor vrijwel alle medische voorzieningen.

“Een MRI-apparaat wordt niet in Suriname gebouwd. Medicijnen, infuusvloeistoffen, apparatuur, onderhoud en opleidingen, komen allemaal uit het buitenland. De zorg is enorm valutagevoelig”, zegt Pengel.

Door de financiële problemen zouden ziekenhuizen steeds vaker kampen met tekorten aan medicijnen en defecte apparatuur. Dat heeft volgens hem, directe gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. “Je bent als dokter opgeleid om therapie toe te passen. Als je doodzieke mensen hebt en je beschikt niet over de medicijnen die nodig zijn, dan is dat heel pijnlijk.”

Een ander probleem is volgens Pengel het vertrek van verpleegkundigen en artsen naar het buitenland. ‘’Dit komt door de lage salarissen en moeilijke werkomstandigheden.’’ Er wordt zegt hij, weinig gedaan om te voorkomen dat steeds meer zorgverleners kiezen voor landen waar zij beter betaald worden. Hij noemt het frustrerend dat ziekenhuizen verpleegkundigen opleiden, waarna zij vertrekken naar met name Nederland, Curaçao of Sint Maarten. “Dan begin je weer van vooraf aan met nieuw personeel, dat nog niet dezelfde ervaring heeft. Dat beïnvloedt de kwaliteit van de zorg.”

Pengel uit daarnaast zijn zorgen over de plannen om buitenlandse verpleegkundigen en artsen aan te trekken. ‘’Ik heb niets tegen buitenlandse krachten, maar het mag geen structurele oplossing worden. Het mag aanvullend zijn, maar je moet eerst beleid maken om je eigen mensen te behouden. Anders krijg je straks een situatie, waarin Surinamers die de zorg jarenlang gedragen hebben, verdwenen zijn.”

De neuroloog plaatste ook vraagtekens bij plannen voor systeemveranderingen binnen de gezondheidszorg, waaronder een zogenoemd ‘one-payer systeem’, waarbij één grote verzekeringsinstantie, verantwoordelijk wordt voor de zorgfinanciering.

Volgens Pengel is Suriname daar nog niet klaar voor. Hij verwees naar Aruba, waar een vergelijkbaar systeem volgens hem, jaren nodig had om goed te functioneren. “Je kan een systeem niet zomaar omgooien, terwijl je tegelijkertijd in een economische crisis zit”, aldus Pengel. Hij benadrukt dat inefficiëntie wel bestaat binnen de sector, maar dat dit niet de hoofdoorzaak van de problemen is. “Je kan altijd efficiënter werken, maar de enorme economische schade die Suriname heeft ondervonden, is de belangrijkste oorzaak van wat misgaat in de zorg.”

Pengel vindt dat de overheid meer initiatief moet tonen om samen met zorgverleners naar oplossingen te zoeken. Volgens hem ontbreekt momenteel structureel overleg met de sector. “Er moet vertrouwen zijn. Je moet samen faseplannen maken en draagvlak creëren. Maar er gebeurt niets. Dat is juist het probleem.”

Hij deed tot slot een oproep aan beleidsmakers, in gesprek te gaan met de zorgsector en gezamenlijk een toekomstvisie voor de gezondheidszorg uit te werken. “Primair moeten de initiatieven komen van de beleidsmakers. Niet van een dokter of verpleegkundige.”