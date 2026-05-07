Ex-militairen vragen opnieuw aandacht voor knelpunten

De ex-militairen hebben opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen waarmee zij al geruime tijd kampen. Een delegatie van de ex-militairen werd op dinsdag 5 mei namens president Jennifer Simons ontvangen door de kabinetsfunctionarissen Melvin Linscheer, Rudie Roeplal en Bidjai Lalbiharie. De ex-militairen hadden vorig jaar al een schrijven gericht aan het staatshoofd, waarin zij de knelpunten opsomden.

Tijdens het gesprek kwamen onder meer de verhoging van de resocialisatie- en invalidetoelagen, medische zorg, een collectieve grondaanvraag en opname in het Begrafenisfonds van het ministerie van Defensie, aan de orde.

Volgens Waldo Jameson, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen (VSVEM), vallen de leden momenteel buiten het Begrafenisfonds, omdat de statuten daarvoor geen ruimte bieden. “Omdat wij geen formele inkomsten hebben. Dus we hebben gevraagd, hoe zij dat kunnen bewerkstelligen, zodat wij ook in aanmerking komen”, aldus Jameson. Ook de huidige resocialisatie- en invalidetoelagen zijn volgens Jameson ontoereikend. Hoewel het probleem reeds bekend is bij het ministerie van Defensie, bestaat er onzekerheid over een mogelijke verhoging, aangezien de begrotingsbehandeling nog niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast willen de ex-militairen een gesprek met parlementsvoorzitter Ashwin Adhin, om de kwestie verder te bespreken.

Op medisch gebied beschikken de leden over een BaZo-kaart, maar zij moeten nog steeds bijkomende kosten zelf betalen. Volgens Jameson vormt dit een zware last, gezien de beperkte toelagen die zij ontvangen. De groep bracht wederom haar collectieve grondaanvraag onder de aandacht. De aanvraag, die sinds 2021 loopt, heeft volgens Jameson, nog geen concrete voortgang geboekt. De grond is bedoeld voor landbouwactiviteiten, maar ook voor het opzetten van een bedrijf, waarin ex-militairen samen kunnen werken en trainingen kunnen volgen. “Het wordt een soort on-the-job training”, aldus Jameson. Hij benadrukt dat de groep een bijdrage kan leveren aan het streven van Suriname om de voedselschuur van het Caribisch gebied te worden.

Daarnaast zien de ex-militairen mogelijkheden om deel te nemen aan het woningbouwprogramma van de regering. Volgens Jameson beschikken verschillende leden over bouwkundige ervaring die zij tijdens hun militaire dienst hebben opgedaan. “Wij zijn geen aannemers, maar we hebben de skills om ook te bouwen”, zegt hij. Het doel is om als georganiseerde groep deel te nemen aan toekomstige projecten.

De gesprekken worden op woensdag 13 mei voortgezet. Er zal dan ook worden bekeken of de ex-militairen opnieuw kunnen worden ingezet binnen het arbeidsproces.