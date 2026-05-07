Currie: ‘Onderwijs en ondernemerschap sleutel tot toekomst Suriname’

Tijdens een discussieavond, georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, benadrukt, dat Suriname sterker moet inzetten op onderwijs, ondernemerschap en goed bestuur om de economische toekomst veilig te stellen. De bijeenkomst vond plaats op donderdag 30 april jongstleden in de Banquet Hall van Hotel Torarica en bracht vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld samen om te spreken over governance, ontwikkeling en economische duurzaamheid.

Currie stelde dat onderwijs het belangrijkste ministerie is, omdat het de basis vormt voor toekomstige leiders en de ontwikkeling van het land.

Hij pleitte voor meer investeringen in de sector, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren. Volgens de minister moet Suriname zich voorbereiden op de periode na de verwachte olie- en gasinkomsten. Hij waarschuwde dat het land het risico loopt op een economische terugval, indien er tegen die tijd, onvoldoende sterke lokale bedrijven en een brede economische basis zijn ontwikkeld. “Wanneer olie en gas op zijn, moeten we kunnen terugvallen op bedrijven die de economie kunnen dragen”, stelde hij, waarbij hij het belang onderstreepte van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven, om economische verbreding te realiseren.

Currie ging ook in op het thema governance en corruptie. Hij benadrukte dat integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid is, maar ook van het bedrijfsleven. Corruptie kent volgens hem twee kanten: een ontvangende en een betalende zijde, waarbij ook bedrijven een rol spelen. “In veel organisaties bestaat een Corporate Governance Code, maar de vraag is, in hoeverre die ook werkelijk wordt nageleefd op de werkvloer”, merkte hij op.

De minister pleitte daarnaast voor meer aandacht voor waarden en normen in het onderwijs. Volgens hem moeten jongeren al vroeg een ethisch kompas meekrijgen, zodat zij voorbereid zijn op verantwoord leiderschap in zowel de publieke als private sector. “Hoe hoger je in de hiërarchie komt, hoe groter de uitdagingen. Daarom moeten we jongeren leren wat goed en fout is, zodat integriteit onderdeel wordt van hun DNA”, aldus Currie.

Hij maakte daarbij een onderscheid tussen formele posities en echt leiderschap, waarbij hij stelde dat niet iedereen met een leidinggevende functie, ook daadwerkelijk een leider is. Volgens hem is leiderschap in essentie gebaseerd op waarden, normen en voorbeeldgedrag. De discussieavond werd afgesloten met een interactieve sessie met het publiek, waarin vragen uit de zaal werden behandeld.

– door Gladys Findlay –