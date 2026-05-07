MISIEKABA DE NIEUWE SANTOKHI

Terwijl een onevenredig groot gedeelte van Suriname nog rondloopt met de pijn en het verlies aan werkcapaciteit van muskiet gerelateerde ziekten, ontloopt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid de verantwoordelijkheid voor falen, met de tactiek die Santokhi vijf jaar lang toegepast heeft: het begraven van de erkenning met de verwijzing naar maatregelen, die het falen niet hebben kunnen verminderen of beteugelen. Waar Santokhi heel vaak het gebrek aan resultaat, probeerde te bedekken met een lange lijst aan inspanningen, doet Misiekaba nu exact hetzelfde. En waar Santokhi verstrikt raakte in maatregelen gezamenlijk verpakken, zonder een onderliggende gedachte en gemakkelijk het een pad voor het ander pad verruilde, doet ook Misiekaba exact hetzelfde. Waar Santokhi het resultaat, van leed onder het volk, vroegtijdig probeerde te ontkennen, door het tegendeel te beweren, doet Misiekaba exact hetzelfde. En waar Santokhi zijn persoonlijk politiek kapitaal gebruikte, om politieke polarisatie de schuld te geven van iedere vorm van kritiek, doet Misiekaba exact hetzelfde.

Met een besmettingsgraad van meer dan de helft van de tests, een tekort aan tests en het ontbreken van de infrastructuur van ernstig zieke alleenstaande en sociaal kwetsbaren om zich te laten testen, moet duidelijk zijn dat er sprake is van een historische en onbeheerste uitbraak. Waar de minister eerder de onwaarheid verkondigd heeft, dat vaccins geen optie waren, blijken die wel beschikbaar wereldwijd.

Een minister zonder kennis over werkervaring op een vakgebied, begint met een achterstand aan geloofwaardigheid. Een minister die vervolgens actief informatie verspreidt die niet juist is en actief de werkelijkheid die mensen alle dagen aan de lijve ondervinden, probeert af te zwakken, omdat hij het falen niet wil erkennen, of niet onder ogen wil zien, is niet in staat de gemeenschap te overtuigen. En dat is vanwege de informatieve en preventieve rol, die uitgerekend deze minister zou moeten vervullen. Ieder jaar weer zijn er nieuwe uitdagingen, waarover het volk voorgelicht moet worden. Als degene die aan het hoofd staat van die voorlichting, partijpolitiek en persoonlijke trots in de weg laat staan aan het erkennen van falen, dan kan het volk niet rekenen op de juistheid en getrouwheid, van de voorlichting, van de informatie, van de data en van het voorgehouden beleid.