Sampie vraagt om onafhankelijk onderzoek naar dodelijk incident Royal Hill

In het mijngebied Royal Hill van het mijnbouwbedrijf Zijin, zijn er van de week twee dodelijke slachtoffers gevallen, na een incident waarbij illegale goudzoekers betrokken waren. Een zwaargewonde mijnwerker, die eerder met een ernstige gapende wond naar de Spoedeisende Hulp was overgebracht, overleed laten aan zijn verwondelingen. Edgar Sampie ABOP-parlementariër, heeft gisteren in De Nationale Assemblée opnieuw aandacht gevraagd, voor de problematiek rond de illegale goudwinning, naar aanleiding van dit dodelijk incident bij Royal Hill in het mijngebied van Zijin/Rosebel. Daarbij kwamen twee illegale goudzoekers om het leven.

Sampie stelde dat de verklaring van de politie over het incident, haaks staat op die van ooggetuigen en zogenoemde porknokkers. Volgens hem is dat reden genoeg om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, zodat de waarheid boven water komt. Hij pleitte ervoor dat de autoriteiten daadkracht tonen en transparantie betrachten, onder meer door middel van een objectieve reconstructie van de gebeurtenissen. De parlementariër benadrukte, dat duidelijkheid noodzakelijk is voor de nabestaanden en de samenleving als geheel. “Zodat de familieleden en het gehele land, gerustgesteld kunnen worden”. Volgens Sampie zijn sinds het aantreden van de huidige regering al vier jonge Surinamers, allen betrokken bij de goudsector, om het leven gekomen. Hij riep toentertijd president Chan Santokhi nu wijlen op, in te grijpen en met duurzame oplossingen te komen voor het terugkerende probleem van illegale goudwinning. “In acht maanden tijd vier jonge mannen verliezen, is onacceptabel,” stelde hij.

Sampie bekritiseerde het optreden van de autoriteiten, waarbij illegale goudzoekers worden verwijderd, zonder dat er alternatieven worden geboden. Volgens hem is deze aanpak al jaren gaande en levert die geen structurele oplossing op. Hij pleitte daarom voor een beleid, dat verder gaat dan alleen handhaving.

Het incident bij Royal Hill vond zondag plaats, toen illegale goudzoekers door veiligheidsdiensten uit het gebied werden verdreven. Tijdens hun vlucht vielen zij van een hoogte naar beneden. Eén van hen overleed ter plekke, terwijl de ander zwaargewond werd overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Tot slot zei Sampie dat burgers het recht hebben om op te komen voor hun belangen. Hij riep op tot respect voor democratische rechten, waaronder het recht om vreedzaam te protesteren.