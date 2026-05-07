Achterstallige betalingen treffen nadeling voor onderhoud schoolterreinen

Werknemers die belast zijn met het onderhoud van schoolterreinen in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC), kampen al geruime tijd betalingen die niet optijd plaatsvinden. Volgens betrokkenen staan rekeningen vanaf 2024 nog steeds open, wat de voortgang van werkzaamheden en de continuïteit van hun bedrijven, ernstig onder druk zet.

Ondernemer Lesley Pelswijk zegt dat het geduld onder de aannemers inmiddels is opgeraakt. “Er zijn meerdere toezeggingen gedaan dat de achterstanden zouden worden weggewerkt, maar tot op heden hebben wij geen betalingen ontvangen”, aldus Pelswijk. Daarnaast wijst hij erop dat de gehanteerde tarieven inmiddels verouderd zijn en dringend herzien moeten worden.

De betalingsachterstanden hebben directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van de aannemers. Enkele ondernemers hebben hun werkzaamheden inmiddels stopgezet, omdat zij de kosten niet langer kunnen dragen zonder de inkomsten. “We blijven het werk uitvoeren, maar zonder betaling is het simpelweg niet vol te houden,” aldus Pelswijk. Tijdens een vergadering op 20 februari met , de afdeling Gebouwen en Terreinen, waarbij ongeveer twintig aannemers aanwezig waren, is de kwestie nadrukkelijk aangekaart. De ondernemers kregen toen de toezegging, dat er alles aan gedaan zou worden, de openstaande bedragen over 2024 uit te betalen. Ondanks deze belofte, is er volgens hen nog geen concrete vooruitgang geboekt.

Pelswijk wijst er verder op dat zelfs door de vicepresident ondertekende missive, die de vrijmaking van de middelen mogelijk zou moeten maken, tot nu toe niet heeft geleid tot daadwerkelijke uitbetaling.

“We zitten inmiddels in het tweede kwartaal van 2026. Zonder financiële middelen kunnen wij ons werk niet naar behoren uitvoeren,” benadrukt hij. Het onderhoud van de schoolterreinen beperkt zich momenteel vaak tot het maaien van gras, terwijl er volgens de ondernemers meer nodig is, zoals harken en algemeen tuinonderhoud. Door het gebrek aan middelen en ondersteuning, blijven deze werkzaamheden echter achterwege. Volgens Pelswijk is dit geen nieuw probleem. Hij herinnert eraan dat onderhoudswerkers in de periode 2014 tot 2020 ook jarenlang niet zijn betaald. “Toch hebben we geprobeerd door te gaan, maar dat is niet eindeloos vol te houden”, aldus Pelswijk.

De ondernemer, die zelf 38 jaar in het onderwijs heeft gewerkt en inmiddels 72 jaar oud is, benadrukte het belang van goed onderhouden schoolomgevingen. “Een schoolterrein moet in goede staat verkeren. Dat is essentieel voor een gezonde leeromgeving”, aldus Pelswijk.

Over de exacte omvang van de openstaande schulden wil Pelswijk zich niet uitlaten, maar hij bevestigt dat meerdere aannemers aanzienlijke bedragen tegoed hebben. Enkele kapitaalkrachtigere ondernemers hebben het werk inmiddels neergelegd.