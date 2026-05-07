GRO-programma voor naschoolse opvang en rehabilitatie sportfaciliteiten gelanceerd

Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) heeft het GRO-programma officieel gelanceerd. Dit gebeurde op dinsdag 5 mei 2026 in het Sophia’s Lust Community Centre in aanwezigheid van president Jennifer Simons en JOS-minister Lalinie Gopal. Onder het thema ‘Samen groeien naar een sterkere toekomst’ richt dit initiatief zich op naschoolse opvang, talentontwikkeling en de rehabilitatie van sportvelden en buurtcentra.

President Simons onderstreepte het belang van tijdige investeringen in jeugdontwikkeling. “Kinderen kunnen niet wachten. Terwijl je bezig bent met plannen maken en het opstellen van beleid, groeien ze op; en als ze kromgroeien, dan zijn ze kromgegroeide volwassenen. Het staatshoofd is van mening dat de vorming van kinderen en jongeren grotendeels buiten school plaatsvindt. “We moeten investeren in alles om kinderen in staat te stellen te groeien tot gezonde, evenwichtige volwassenen die voor zichzelf en hun gemeenschap van betekenis kunnen zijn.”

Minister Gopal benadrukte de urgentie van het programma: “We lanceren vandaag het GRO-programma, dat voortbouwt op eerdere vakantieactiviteiten.” Naast spel en schoolbegeleiding worden ook vaktrainingen, ICT-onderwijs, voorlichting en sport aangeboden. Voor de lancering is Sophia’s Lust gekozen, vanwege het feit dat het een kinderrijke buurt is. Het programma heeft wel een landelijk karakter; na de lancering volgen Latour en Devisbuiten, waarna men richting de districten gaat. “We investeren ook in de rehabilitatie van faciliteiten”, zei minister Gopal. Thans is in de planning om het centrum op Sophia’s Lust te rehabiliteren en een zwembad en speeltuin te bouwen.

Volgens Margo Biervliet, directeur Jeugdontwikkeling bij JOS, biedt het programma kinderen brede ontwikkelingskansen. “Kinderen zullen zich educatief, recreatief en sportief kunnen ontplooien. We kijken per kind waar ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld bij schoolwerk of studiebegeleiding”, aldus Biervliet. Registratie verloopt via de scholen en er worden voorlichtingsmiddagen en sportactiviteiten georganiseerd. Daarnaast wordt personeel getraind, onder meer op het gebied van mentale begeleiding. Biervliet: “We willen jongeren tijdig identificeren en begeleiden en tegelijkertijd hun talenten in sport, cultuur en creativiteit versterken.”

Het ministerie van JOS werkt samen met verschillende organisaties om expertise te waarborgen. Leerkrachten, buurt- en jongerenorganisaties spelen een belangrijke rol in de uitvoering. Het programma start met minimaal 80 kinderen per buurt. Bij de lancering waren al ruim 200 kinderen aanwezig. Tijdens het evenement werden ook het nieuwe logo en het themalied gepresenteerd.