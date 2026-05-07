Stijging soa onder jongeren: Diakonessenhuis zet in op preventie en voorlichting

Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, vertoont een zorgwekkende stijging. Volgens cijfers van het Diakonessenhuis is het aantal geregistreerde gevallen binnen één jaar toegenomen van 33 naar 56. Eveneens neemt ook het aantal tienermoeders toe, wat de noodzaak van gerichte voorlichting en preventieve maatregelen, onderstreept.

In het kader van de Internationale Dag van de Verloskundige, dit jaar met het thema “1 miljoen meer verloskundigen”, heeft het Diakonessenhuis gekozen voor een gerichte en praktische aanpak. In plaats van traditionele activiteiten heeft de afdeling “Verloskamer”, voorlichtingssessies verzorgd op mulo-scholen.

Onder leiding van hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw richtte het zorgteam zich rechtstreeks op jongeren. Het doel is om bewustwording te creëren rond seksuele gezondheid en het voorkomen van soa’s. Aanleiding voor deze aanpak is onder meer de toename van baby’s die worden geboren uit moeders met een soa, met name syfilis. In sommige gevallen moeten pasgeborenen tot tien dagen lang behandeld worden met penicilline-injecties. “Wij kiezen ervoor om te investeren in preventie, met als doel een gezonde moeder en een gezond kind,” aldus het zorgpersoneel. Verpleegkundig directeur Myrtel Gefferie sprak haar waardering uit over het initiatief en benadrukte het belang van samenwerking. Volgens haar is een landelijke aanpak, in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg, essentieel voor het bevorderen van de volksgezondheid in Suriname.

Ook algemeen directeur Russ Headley onderstreepte het belang van preventie. Hij zei dat het ziekenhuis zich niet alleen richt op patiëntenzorg, maar ook blijft investeren in bewustwording binnen de samenleving.

De voorlichtingssessies zijn positief ontvangen en meerdere scholen hebben inmiddels interesse getoond in soortgelijke activiteiten. Ook wees het ziekenhuis erop dat structurele samenwerking met andere organisaties noodzakelijk is, aangezien zorgpersoneel niet altijd beschikbaar is voor externe voorlichting.

Tijdens de viering werd ook stilgestaan bij de inzet van het personeel. Maudy Wirth werd uitgeroepen tot Verloskundige van het Jaar 2026 van het Diakonessenhuis. Zij reageerde zichtbaar geëmotioneerd en benadrukte het belang van teamwork: “Zonder mijn collega’s was ik hier niet. We doen het samen.”