Sadi: ‘Geen staat in een staat situatie bij kwestie mennonieten’

Gisteren hebben de NDP-parlementariërs Ann Sadi en Jennifer Vreedzaam, tijdens de behandeling van de ontwerpwet over de wijziging van de Wet Brandweer Suriname in De Nationale Assemblee kritische kanttekeningen geplaatst bij de kwestie van de mennonieten. Sadi en Vreedzaam eisen van de regering meer duidelijkheid over de status van de Mennonieten in Suriname. “Indien het zo is dat Branganza N.V. een contract heeft gesloten met het ministerie, dan ontslaat dat het ministerie niet van de ketenverantwoordelijkheid. ”, aldus Sadi.

Sadi stelt dat er nagegaan moet worden, welke constructies zoals Public Private Partnership of joint ventures worden toegepast om te accommoderen. Ze vertelde dat mennonieten in het binnenland aan het werk worden gesteld, zonder dat er aandacht wordt besteed aan wet en regelgeving die verankerd is. “We moeten absoluut niet gaan produceren ten koste van alles. In deze kwestie is er duidelijk sprake van illegaliteit, ongeacht of het rechtstreeks door het ministerie van LVV is, of de constructie die hiertoe heeft geleid”, aldus Ann Sadi in D.N.A.

Sadi stelt dat de president heel duidelijk was in de kwestie van de mennonieten, toen het staatshoofd zei dat er geen landbouwpraktijken door de mennonieten gedaan mogen worden in primair bos. “Het gevoel bekruipt mij dat door middel van corruptieve constructies, mennonieten worden gefaciliteerd” aldus Sadi. Verder deed zij een dringend beroep op de president, de kwestie goed te onderzoeken. Sadi stelt geen problemen te hebben met mennonieten, die als arbeiders wensen te werken, maar zij stelt, dat het werk wel onder alle wetten en regels moeten vallen. “Geen staat in een staat situatie zoals de vele informatie over de mennonieten”, aldus Ann Sadi in het parlement.

Ook NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam heeft haar bezorgdheid geuit over de vermeende corruptieve kwestie rondom de mennonieten. Vreedzaam stelt dat een paar dagen geleden, de minister bezig is geweest met een geweldige beurs, waarbij de bewindsman veel zou hebben gedaan, terwijl hij bezig was instituten te politiseren en deskundigen de laan zou hebben uitgestuurd. “ Bovendien weet de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet eens, wat er gebeurt op het grondgebied van Suriname met betrekking tot landbouwgebieden en mennonieten. De minister kan het parlement niet eens een goed antwoord geven over de kwestie van de mennonieten.” aldus Vreedzaam. Vreedzaam stelt dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet langer gehandhaafd mag blijven. “Dit kan niet zo doorgaan voorzitter. W’e kiri a volk!” verduidelijkte NDP DNA-lid Jennifer Vreedzaam.