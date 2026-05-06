Grootste deel offshore areaal Suriname nog niet uitgegeven

De Surinaamse offshore olie- en gassector wordt gekenmerkt door een mix van internationale operators en partners, met exploratieactiviteiten verspreid over meerdere contractgebieden. Dat blijkt uit een kaart van Staatsolie van februari 2026. Het offshore areaal maakt deel uit van het Guyana-Suriname-bekken, waar productie-delingscontracten uit de periode 2012 tot 2025 bepalen, welke bedrijven actief zijn en waar boringen plaatsvinden. Het grootste deel van het areaal, circa 74.955 vierkante kilometer, is nog open en niet uitgegeven. Voor dit gebied zijn geen operators, partners of boringen geregistreerd.

De meeste activiteit concentreert zich in vergunde offshore blokken die in handen zijn van grote internationale energiebedrijven zoals TotalEnergies, Petronas, Shell, Chevron en PetroChina, in samenwerking met partners waaronder APA Corporation, Hess en QatarEnergy. Blok 58, onder leiding van TotalEnergies met APA en Staatsolie, beslaat 5.833 vierkante kilometer en vertoont de hoogste concentratie aan exploratieputten. Op de kaart zijn onder meer Maka Central-1, Sapakara West-1, Kwaskwasi-1, Keskesi East-1 en Baja-1 aangeduid. Twee van deze vondsten vormen de basis voor de ontwikkeling van GranMorgu, het eerste offshore olie-project van Suriname.

Blok 52, geëxploiteerd door Petronas in samenwerking met Staatsolie, heeft een oppervlakte van 4.750 vierkante kilometer. Hier zijn onder meer de putten Roystonea-1 en Sloanea-1 geboord. Het blok wordt momenteel geëvalueerd voor mogelijke ontwikkeling. Ook in andere contractgebieden is sprake van verspreide booractiviteit. Blok 42, onder leiding van Shell met Hess en Chevron, beslaat 6.181 vierkante kilometer en kent exploratie binnen de grenzen van het blok. Blok 48, geëxploiteerd door Petronas, omvat 3.214 vierkante kilometer en bevat een geboord putpunt.

Blok 64, geleid door TotalEnergies samen met Petronas en QatarEnergy, heeft een omvang van 6.256 vierkante kilometer en toont eveneens een boorlocatie. In blok 66, onder Petronas en Staatsolie, en Blok 63, eveneens onder Petronas, wordt ook exploratie uitgevoerd.

Verder zijn er activiteiten in blok 65 (Shell, QatarEnergy en KUFPEC), blok 10 (Chevron met Petronas, QatarEnergy en Staatsolie) en blok 9 (Petronas met Chevron, QatarEnergy en Staatsolie). Ook in de blokken 14 en 15, geëxploiteerd door PetroChina met Staatsolie, zijn boringen geïdentificeerd.

Kleinere offshore blokken zoals 8 en 6 (TotalEnergies met QatarEnergy en Staatsolie), Blok 5 en 7 (Chevron met partners) tonen elk ten minste één boorlocatie.

In het nearshoregebied is de activiteit beperkter. Het Nickerieblok, onder leiding van Decker Petroleum & Marketing Company Limited, beslaat 2.679 vierkante kilometer en kent beperkte boringen. Andere gebieden zoals Coronie, Calcutta, Tamanredjo, Uitkijk, Weg naar Zee en Commewijne variëren in grootte, maar tonen volgens de kaart, geen geregistreerde boringen.

Bron: Oilnow.gy