Gepensioneerden Billiton eisen opheldering over miljoenenkwestie pensioenfonds

Gepensioneerden van het mijnbouwbedrijf Billiton Maatschappij, hebben vorig jaar opnieuw aan de bel getrokken over de de ernstige misstanden binnen hun pensioenfonds. De groep, bestaande uit oud-werknemers, die jarenlang premie hebben afgedragen, eist transparantie, gerechtigheid en de uitbetaling van toegezegde pensioenverhogingen. De kern van de zaak draait om een omstreden grondaankoop in het district Wanica.

Volgens de gepensioneerden is voor de percelen een bedrag van maar liefst 13,5 miljoen Amerikaanse dollar betaald, terwijl de taxatiewaarde slechts 1,5 miljoen dollar bedroeg. De aankoop zou zijn gefinancierd uit middelen van het pensioenfonds, dat oorspronkelijk bedoeld was om pensioenen aan te vullen. In het radioprogramma ABC Aktueel gingen de bestuursleden Glenn Georgetin en Marlon Veira in op de kwestie, die door betrokkenen als een corruptieschandaal wordt bestempeld. Volgens hen zijn er ernstige onregelmatigheden vastgesteld bij de besteding van de pensioenfondsgelden. Zo zouden drie bestuursleden percelen hebben gekocht met geld uit het pensioenfonds, terwijl deze gronden inmiddels niet meer te traceren zijn. De financiële consequenties voor de gepensioneerden zijn aanzienlijk. “Een simpele berekening laat zien dat het bedrag van 13,5 miljoen dollar, gelijk staat aan een verhoging van 20 tot 25 procent van onze pensioenen”, aldus de vertegenwoordigers. “Dat is geld dat wij nu al tien jaar mislopen.” Er bestaat bovendien onduidelijkheid over de aard van de investering. Volgens verklaringen zou destijds zijn gesproken over een belegging in “500 pensioenen”. Echter, zou die vandaag dag niet meer bestaan, wat de juridische afhandeling bemoeilijkt. “In de rechtszaal wordt gesteld, dat er geen pensioenen en geen lonen meer zijn.” Ook de constructie van de koopovereenkomst roept vragen op. Er worden bedragen genoemd van 6,7 miljoen en 9,2 miljoen dollar, waarbij onduidelijkheid bestaat over de werkelijke kosten en de rol van de notaris. Normaal gesproken liggen notariskosten tussen de 10 en 12 procent, maar volgens betrokkenen, wijken de genoemde bedragen, daar aanzienlijk van af. De zaak kwam aan het licht, nadat tijdens bestuursvergaderingen om inzage in documenten werd gevraagd. “We hebben koopovereenkomsten opgevraagd en een brief gestuurd naar de notaris met het verzoek om de machtiging van het bestuur te overleggen”, aldus de vertegenwoordigers. “Het antwoord was dat er geen machtiging aanwezig was, maar slechts een uitzondering van het bestuur. Hoe meer we gingen graven, hoe meer we ontdekten.” De verzamelde documenten zijn inmiddels notarieel vastgelegd en vormen de basis voor de rechtszaak, die momenteel loopt. De rechter zal naar verwachting in mei een uitspraak doen.