Vrouw krijgt epileptische aanval, belandt in goot en verdrinkt

De 42-jarige G.P. heeft op dinsdag 28 april 2026 het leven gelaten, nadat zij een epileptische aanval kreeg en in een goot langs de Geepstraat belandde en verdronk.

De politie van het bureau Nieuw-Nickerie kreeg omstreeks 18.30 uur van die dag de melding dat een vrouw in een langs de weg lopende goot aan de Geepstraat was aangetroffen. De wetsdienaren begaven zich voor onderzoek naar de locatie en troffen in de bedoelde goot de vrouw aan, die geen tekenen van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. De zoon van de overledene verklaarde aan de wetsdienaren dat zijn moeder reeds vijftien jaar epilepsiepatiënt was. Zij werd door hem en zijn vader levenloos in de goot aangetroffen, waarna zij de politie inschakelden. Er zijn geen tekenen van een misdrijf waargenomen. Het ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.