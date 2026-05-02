Tweede Kamervoorzitter brengt bezoek aan DNA

Een delegatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onder leiding van Thom van Campen, heeft een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblee (DNA). De delegatie werd op maandag 27 april ontvangen door parlementsvoorzitter Ashwin Adhin en heeft vervolgens overleg gevoerd met de fractieleiders. Tijdens het onderhoud hebben beide voorzitters van gedachten gewisseld over de verdere versterking van de interparlementaire betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Besproken zijn onder meer wetgeving rond olie en gas, duurzame economische groei en investeringen in onderwijs en de sociale sector. Ook een vervolg van het Makandraprogramma kwam aan bod als instrument voor economische weerbaarheid.

De fractieleiders hebben uiteenlopende vraagstukken die leven binnen de Surinaamse samenleving en in de relatie met Nederland aan de orde gesteld, waaronder samenwerking, uitwisseling en ontwikkelingsvraagstukken.

De fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), Rabindre Parmessar, vroeg dringende aandacht voor het visumvraagstuk tussen Suriname en Nederland en riep de fractieleiders op dit gezamenlijk op te pakken. Hij benadrukte daarnaast het belang van verdere samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en pleitte voor versterking van politie- en defensiesamenwerking, evenals betere informatievoorziening voor exporteurs over procedures.

Namens de Nationale Partij Suriname (NPS) pleitte Ivanildo Plein voor vernieuwing van de parlementaire samenwerking tussen Suriname en Nederland en vroeg hij bijzondere aandacht voor Surinaamse studenten in Nederland, die volgens hem een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Tevens werd gewezen op het belang van het slavernijverleden als historisch kader in de bilaterale relatie.

De fractieleider van Alternatief 2020 (A20), Steve Reyme, wees op de hoge ticketprijzen en vroeg aandacht voor samenwerking op het gebied van sport, met name voetbal, en de agrarische sector.

Dew Sharman, vertegenwoordiger van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), benadrukte het belang van het oplossen van grenskwesties en pleitte voor een structurele samenwerking op het gebied van rechtspraak, wetgeving en parlementaire uitwisseling. Hij wees tevens op de problematiek van brain drain, waarbij veel hoogopgeleide Surinamers naar Nederland vertrekken, en onderstreepte het belang van gezamenlijke beleidsontwikkeling om deze trend tegen te gaan.

Namens de Algemene Bevrijdings- en Ont-wikkelingspartij (ABOP) wees Stanley Betterson op de historische relatie tussen Suriname en Nederland en de bijdrage van Suriname, onder meer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij gaf aan dat Suriname in de toekomst, mede door de ontwikkelingen in de olie- en gassector, op gelijke voet kan komen te staan met andere landen. Verder vroeg hij aandacht voor de situatie rond het sportpaspoort, waarbij Surinaamse voetballers in een moeilijke positie terecht zijn gekomen. De fractieleider van de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), Ronny Asabina, koppelde de problematiek van brain drain aan economische en fiscale factoren en benadrukte dat veel Surinamers met kennis en expertise bereid zijn terug te keren, mits de omstandigheden verbeteren.

Hij wees op kansen in onder andere de agro-industrie, toerisme en fiscaliteit, en op de noodzaak om bestaande verdragen en structuren te herzien in het licht van de huidige ontwikkelingen. Fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), Bronto Somohardjo, sprak zijn waardering uit voor het kennismakingsbezoek van de voorzitter van de Tweede Kamer. Verder gaf hij aan, dat het parlement ervoor moet zorgen dat de regering haar taken op een verantwoorde wijze uitvoert. Volgens hem is het van groot belang dat de regering zich zodanig gedraagt dat dit ten goede komt aan het land en de samenleving.

Van Campen sprak zijn waardering uit voor de uitnodiging en de gelegenheid om in dialoog te treden over de ontwikkeling van Suriname en de rol en verantwoordelijkheid van beide parlementen. Daarbij gaf hij aan dat samenwerking op het gebied van kennis, onderwijs en talentontwikkeling van groot belang is voor de toekomst van jongeren in beide landen.

Tevens is van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot verdere intensivering van de institutionele samenwerking tussen beide parlementen, onder meer door het delen van kennis en ervaringen.

Volgens Adhin is het belang benadrukt van een duurzame en gelijkwaardige samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect. Hij sprak namens De Nationale Assemblée zijn waardering uit voor het bezoek en ziet uit naar de verdere versterking van de parlementaire contacten tussen beide landen. De bijeenkomst werd afgesloten met de intentie tot een tegenbezoek en verdere verdieping van de samenwerking.

Naast de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bestond de delegatie uit Peter Oskam (griffier) en Maxim Pos (stafadviseur Protocol). De delegatie werd vergezeld door Walter Oostelbos en Martijn van Lith. De griffier van De Nationale Assemblée, Ruth de Windt, heeft eveneens deelgenomen aan het overleg.