SURGE-event zet mkmo’s centraal in streven naar economische groei

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), heeft in samenwerking met het Suriname’s Growth Enterprises (SURGE)-programma, op zaterdag 18 april een Impact Event en High Level Conference georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats bij Dreams Café en bracht beleidsmakers, financiële instellingen, ontwikkelingspartners en ondernemers samen rond de versterking van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s) in Suriname.

Het SURGE-programma, een initiatief van EZOTI dat wordt gefinancierd door de Wereldbank Groep, is gericht op het vergroten van de concurrentiekracht van Surinaamse bedrijven. Dit gebeurt onder meer via business development services en zogeheten matching grants, waarmee groeibelemmeringen binnen ondernemingen worden aangepakt.

Tijdens het evenement werd teruggeblikt op de resultaten van het programma. Diverse ondernemingen hebben dankzij de ondersteuning van SURGE, hun productiecapaciteit uitgebreid, hun dienstverlening verbeterd en hun marktpositie versterkt. Daarnaast heeft het programma bijgedragen aan werkgelegenheid en economische diversificatie.

Een belangrijk onderdeel van de dag was de Business Fair, waar deelnemende ondernemers hun producten en diensten presenteerden. Ook werden paneldiscussies gehouden met vertegenwoordigers van onder meer de Hakrinbank, de Inter-American Development Bank en de Centrale Bank van Suriname, waarbij werd ingegaan op financieringsmogelijkheden en groeiperspectieven voor de private sector. Tijdens de conferentie werd het belang van publiek-private samenwerking benadrukt als voorwaarde voor een duurzaam ondernemingsklimaat. SURGE wordt gezien als een belangrijk instrument om het mkmo-segment structureel te versterken en ondernemerschap te stimuleren.

Volgens EZOTI wordt momenteel gewerkt aan verdere beleidsontwikkeling en mogelijke voortzetting van het programma, met nadruk op innovatie, internationale samenwerking en ondersteuning van lokale bedrijven. Met het Impact Event is opnieuw het belang van mkmo’s voor de economische ontwikkeling van Suriname onderstreept.