Traymore Moengo Haven belangrijk logistiek knooppunt voor bedrijven

Met de versnellende ontwikkelingen in de olie- en gassector, de aanhoudende groei in de mijnbouw en de blijvende betekenis van de bosbouw, neemt de vraag naar sterke logistieke infrastructuur in Suriname snel toe. In dat kader profileert de Traymore Moengo Haven zich nadrukkelijk als een belangrijke schakel in de ondersteuning van de sectoren olie, energie mijnbouw en industriële projectlading. Deze specialiatie moet ervoor zorgen dat de dienstverlening nauw aansluit op de behoeften van bedrijven die actief zijn in grondstoffenketens. De haven, gelegen in Oost-Suriname aan de Cotticarivier, combineert een lange industriële geschiedenis met faciliteiten die aansluiten op de hedendaagse eisen van grootschalige logistieke operaties. Als officieel erkende openbare haven van binnenkomst, biedt zij bedrijven de mogelijkheid om hun import- en exportactiviteiten binnen een gereguleerd en efficiënt kader uit te voeren. De regio Moengo heeft historisch een belangrijke rol gespeeld in de industriële ontwikkeling van Suriname, met name tijdens het Suralco-tijdperk. De infrastructuur die in die periode is ontwikkeld voor zware ladingen en bulkgoederen, vormt nog steeds de basis voor de huidige operaties. Volgens betrokkenen vertaalt deze erfenis zich in concrete voordelen, waaronder de mogelijkheid tot het verwerken van zwaar materieel, bulkstromen en brandstofopslag, zonder ingrijpende aanpassingen.

De status van openbare haven van binnenkomst, betekent dat douane- en inspectiediensten ter plaatse aanwezig zijn. Dit draagt bij aan snellere afhandeling van goederen en biedt bedrijven meer zekerheid bij internationale transacties. In een opkomende markt als Suriname wordt dit gezien als een belangrijke factor voor het beperken van operationele risico’s.

Daarnaast speelt de geografische ligging een doorslaggevende rol. De haven bevindt zich nabij belangrijke grondstofgebieden in het oosten van het land, wat transportafstanden verkort en de afhankelijkheid van drukke routes via Paramaribo vermindert. Voor de olie- en gassector biedt de locatie bovendien een efficiënte verbinding met offshore activiteiten. Een bijkomend voordeel is de ligging aan de Cotticarivier, die bekendstaat als een van de diepere en beter bevaarbare waterwegen in Suriname. Dit maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met verschillende scheepstypen en grotere ladingvolumes, wat bijdraagt aan efficiëntere logistieke processen. Volgens de initiatiefnemers biedt de haven ook voordelen op het gebied van efficiëntie en kostenbeheersing, mede doordat congestie, zoals die bij grotere havens kan voorkomen, beperkt blijft en operationele gebieden direct toegankelijk zijn. Met deze positionering wil Traymore zich niet alleen profileren als logistiek knooppunt, maar ook als partner voor bedrijven die zich in Suriname willen vestigen of hun activiteiten willen uitbreiden. In een economie die steeds sterker leunt op natuurlijke hulpbronnen, wordt de rol van dergelijke infrastructuur als essentieel beschouwd.