Jogi: ‘Zij gaan ervan uit dat ze afstammelingen van God zijn’

Gisteren uitte VHP-parlementariër Mahinder Jogi, kritiek op de huidige bestuurlijke en maatschappelijke situatie in het land. In een gesprek met TBN Prime Alert, ging hij uitgebreid in op uiteenlopende vraagstukken, van staatsbedrijven en toezichtstructuren tot de criminaliteit en begrotingsachterstanden.

Jogi schetste een beeld van wat hij omschrijft als een structureel probleem in de aansturing van staatsinstellingen en toezichthoudende organen. “We zien bijvoorbeeld dat er geen beleid is bij de bemensing van raden van commissarissen en raden van toezicht. En we zien de ene mislukking na de andere”, aldus Jogi.

Als voorbeelden noemde hij verschuivingen binnen staatsbedrijven en instellingen. “Dat een lid van de RvC, president-commissaris wordt benoemd tot directeur bij de Melkcentrale. En de toestanden bij de Melkcentrale.

We zien een link tussen de Melkcentrale en het Staatsziekenfonds”, aldus Jogi. Volgens hem draagt dit bij aan een patroon, waarin belangenverstrengeling en slecht bestuur steeds vaker voorkomen.

Jogi wees ook op spanningen binnen andere instellingen. “We zien bij Canawaima dat ook de Raad van Toezicht en de directie, daar niet door één deur kunnen”, aldus Jogi.

Hij benadrukte dat er volgens hem een fundamenteel misverstand bestaat over de rolverdelingen binnen staatsorganisaties. “Ik denk dat we dus niet eraan voorbij moeten gaan, dat besturen niet hetzelfde is als toezicht houden”, aldus Jogi.

Daarnaast uitte hij kritiek op wat hij beschreef als een bredere bestuurscultuur binnen bepaalde politieke structuren. “Er schijnt een cultuur te bestaan bij bepaalde politieke partijen, dat er mensen afkomstig uit die politieke partijen zijn, dat wanneer zij op een stoel ergens worden gezet, ervan uitgaan, dat ze afstammen van God en dat ze superieur zijn en dat ze alles mogen doen.” Volgens Jogi leidt dit tot conflicten binnen organisaties en tot het verlies van de focus op het maatschappelijk belang.

Ook staatsbedrijven zoals de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), het Academisch Ziekenhuis Para-maribo (AZP) en de douane, kwamen aan bod in zijn kritische benadering. Over SLM zei hij: “Er is een andere cultuur bij de mensen die worden ingezet. Niet een cultuur van de organisatie versterken of verstevigen. Toezicht houden op een wijze dat goed besturen mogelijk wordt.”

Verder zei hij over het gebrek aan beleidsrichting vanwege de overheid. “Wat we ook zien, is dat we in de afgelopen regeringsperiode nog geen concreet beleid hebben gezien. Geen concreet beleid in het land naar sectoren toe,” aldus Jogi. Hij gaf aan dat het een zorgwekkend beeld is voor de samenleving. “De armoede grijpt om zich heen. De criminaliteit grijpt om zich heen. Het lijkt alsof de regering niet geïnteresseerd is.”

Eveneens ging hij in op het publieke optreden van politiek leiders. “Ik zag de president lekker dansen op de jaardag van mevrouw Bouterse. Misschien is dat veel belangrijker.” Tegelijkertijd nuanceerde hij zijn uitspraak: “Maar natuurlijk gun ik haar de ontspanning ook. Dat moet ze hebben. Ze is mens.”

Jogi wees daarnaast op vertragingen in het wetgevingsproces en de behandeling van de begroting. “De regering zit al vanaf juli daar en er is nog geen begroting”, aldus Jogi. Ook het parlement zelf bleef niet buiten zijn kritiek: “Dat het nieuwe parlement nauwelijks wetten heeft behandeld, is een dieptepunt tot nu toe.”

Volgens hem ontbreekt het in het algemeen aan structuur en voldoende voorbereiding. “Wanneer je op basis van loyaliteit en politieke motieven fungeert, dan zie je dat je struikelt, omdat je geen draagvlak hebt voor zaken die je voorstelt aan de samenleving”, aldus Jogi.