Surinaamse zorgopleiders doen kennis op in België

Een delegatie van Surinaamse zorgopleiders is teruggekeerd uit België na een twee weken durende leeruitwisseling, gericht op het versterken van het verpleegkundig onderwijs. Het bezoek vond plaats van 22 februari tot en met 5 maart 2026 en maakte deel uit van een Skills Mobility Partnership (SMP) tussen België en Suriname. De missie werd georganiseerd door de Internationale Organisatie voor Migratie in Suriname.

De delegatie bestond uit docenten en vertegenwoordigers van het Uma Training and Education Institute Suriname, Quality College Suriname en de IOM. Tijdens het bezoek werd onderzocht hoe samenwerking tussen Surinaamse en Belgische instellingen, kan bijdragen aan verbetering van het zorgonderwijs, uitbreiding van opleidingsmogelijkheden en versterking van de vaardigheden van toekomstige zorgprofessionals.

Door bezoeken aan diverse Belgische onderwijs- en zorginstellingen kreeg de delegatie inzicht in de organisatie van het verpleegkundig onderwijs in België. Daarbij lag de nadruk op de integratie van theorie en praktijk binnen het beroepsonderwijs en de nauwe aansluiting met de arbeidsmarkt. Deze elementen worden gezien als relevante voorbeelden voor toepassing binnen de Surinaamse context.

Volgens Eraina Yaw, waarnemend hoofd van het IOM-kantoor in Suriname, zijn de opgedane inzichten van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de sector. Zij gaf aan dat de lessen bij kunnen dragen aan kwaliteitsverbetering van het zorgonderwijs en de veerkracht van de gezondheidszorg in Suriname.

Tijdens het programma werden de deelnemers ontvangen door onder meer het CVO Miras en het HIVSET. Daarnaast werden ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en ouderenzorginstellingen bezocht. De delegatie bestudeerde onder meer praktijkgericht leren via stages, kwaliteitsborging, gespecialiseerde opleidingen en certificeringsprocessen.

De gesprekken met Belgische partners brachten verschillende samenwerkingsmogelijkheden aan het licht, waaronder curriculumontwikkeling, train-the-trainerprogramma’s en gestructureerde opleidingstrajecten voor Surinaamse studenten en professionals. De uitwisseling droeg bij aan een beter begrip van het belang van nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituten en zorgverleners voor een effectieve aansluiting op de arbeidsmarkt.

Santucha Rome, hoofdverpleegkundige van de sanatoriumafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en docent bij UTOS, nam deel aan het programma. Zij stelde dat de ervaring haar een nieuw perspectief heeft gegeven op de organisatie van zorg en onderwijs en haar heeft gemotiveerd om de opgedane kennis in Suriname toe te passen.

Uit het studiebezoek bleek onder meer dat de Belgische aanpak sterk inzet op de combinatie van klassikaal onderwijs en praktijkervaring, waardoor studenten beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Ook de structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en zorgverleners en het niveau van overheidsinvesteringen dragen bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van opleidingen.

De opgedane kennis zal worden ingezet om lopende nationale initiatieven te ondersteunen. De delegatie adviseerde onder meer om verdere consultaties met stakeholders in Suriname te organiseren, een pilotkader voor het SMP in de zorgsector te ontwikkelen, financieringsmogelijkheden te verkennen en gezamenlijke opleidingsprogramma’s op te zetten. Daarnaast zal een beleidsnotitie worden opgesteld ter ondersteuning van de verdere uitwerking van het partnerschap.