‘Vissector kan 80 miljoen dollar per jaar opleveren’

Mahinder Jogi, VHP- parlementariër, heeft gisteren in gesprek met TBN Prime alert zich verder verduidelijkt over het Viskeuringsinstituut (VKI), dat volgens hem van belang is voor de nationale economie, in het bijzonder voor de export van vis. Jogi maakt zich zorgen over de manier waarop het instituut wordt behandeld en waarschuwde voor de mogelijke gevolgen voor de sector.

“Dat ding van VKI is bijzonder ernstig. En men begrijpt het belang ervan niet”, aldus Jogi. Volgens hem wordt er onvoldoende stilgestaan bij de economische waarde van de visserijsector, die volgens hem tot 80 miljoen dollar per jaar kan opleveren. Hij benadrukte dat het niet alleen gaat om cijfers, maar ook om de opgebouwde reputatie van de sector op de internationale markten.

“Wanneer je twintig jaar lang investeert, werk opbouwt en die poorten hebt open kunnen krijgen, om jouw vis te exporteren, betekent zulks dat je een bepaald positieve imago hebt opgebouwd”, aldus Jogi. Volgens hem staat daarmee niet alleen een sector onder druk, maar ook duizenden banen, die direct en indirect afhankelijk zijn van de visserij. Daarnaast waarschudet hij voor mogelijke internationale repercussies. Hij wees erop dat buitenlandse vertegen-woordigers en organisaties, de ontwikkelingen nauwlettend volgen. “We hebben hier buitenlandse organisaties, de Europese Unie, de Amerikaanse ambassade, de Franse ambassade… die nemen op wat hier gebeurt en sturen die informatie ook door naar hun regeringen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de visexport wanneer het niet snel goed wordt aangepakt.”

Jogi uitte ook kritiek op de informatievoorziening richting het parlement. Hij stelde dat er te weinig transparantie is over belangrijke besluiten en ontwikkelingen. Hij zei ook, dat de regering niet volksgericht bezig is, met het oplossen van de problemen van de samenleving. Hij verweet de regering een gebrek aan visie en consistent beleid: “De regering is bezig met een model, dus we zullen morgenochtend zien wat we aantreffen.” Jogi zei tot slot dat er meer openheid en structureel beleid moet komen, vooral in sectoren die direct bijdragen aan economie en werkgelegenheid. “Alle informatie moet gegeven of gedeeld worden. Zodat de rust kan terugkeren en de sector ongestoord haar werk kan doen.”