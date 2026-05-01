Rusland: ‘Schoolvervoerders moeten worden betaald’

Vicepresident Gregory Rusland, heeft gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee, een uitgebreide toelichting gegeven op vraagstukken waarmee de regering wordt geconfronteerd. Hij benadrukte daarbij zowel de noodzaak van directe oplossingen als het belang van structurele hervormingen en overleg met betrokken instellingen.

Rusland opende zijn uiteenzetting met een verwijzing naar de vele onderwerpen die tijdens de vergadering zouden worden besproken. Hij zei dat er “zoveel kwesties aan de orde zijn gesteld, diverse kwesties zelfs”, waardoor hij de vergadering vroeg om de regering op een later moment verder de ruimte te geven voor gedetailleerde beantwoording. Wel ging hij in op enkele urgente dossiers. Daarbij werd onder meer het probleem rond de schoolvervoerders aangehaald. De vicepresident maakte duidelijk, dat deze kwestie zijn directe aandacht heeft. Hij stelde dat deze groep, net als andere dienstverleners, afhankelijk is van overheidsbetalingen.

“De schoolvervoerders hebben een probleem, net als andere dienstverleners in de samenleving, die door de overheid betaald moeten worden. Maar ik zeg dat ze betaald moeten worden,” aldus Rusland.

Volgens hem zijn de betreffende dossiers vanwege het onderwijs voorbereid en ingediend. Echter zou zijn aangegeven, dat er geen middelen beschikbaar waren. Rusland zei hier vóór de vergadering overleg te hebben gehad met het ministerie van Financiën. “Ik kan u verzekeren, dat er in elk geval alles aan gedaan wordt om vandaag tot een oplossing te komen”, aldus Rusland. Indien dat lukt, zou de kwestie volgens hem in principe zijn opgelost. Een ander belangrijk punt betrof de situatie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Rusland verwees naar aanhoudende acties en eerdere onderhandelingen tussen het universiteitsbestuur en personeel.

Hij stelde dat er in het verleden al voorstellen zijn gedaan en dat er aanvankelijk overeenstemming was bereikt met het bestuur, maar dat dit later niet door de vakbond werd geaccepteerd.

Volgens Rusland is het essentieel dat de continuïteit van het onderwijs, niet in gevaar komt. Hij zei dat hij de universiteitsleiding instructies heeft gegeven en dat er opnieuw overleg zal worden gevoerd.

“Ik heb met het universiteitsbestuur gesproken en het enkele instructies gegeven. Als alles goed gaat, zullen ze om half twee met de bond aan tafel gaan om ervoor te zorgen, dat de zaak wordt besproken.”

De vicepresident benadrukte dat de staat aanzienlijk investeert in de universiteit en daarom ook resultaten verwacht. “We willen leraren de ruimte geven hun werk te doen, maar we willen daar ook resultaten mee behalen”, stelde hij.

Rusland ging ook in op het bredere principe van regeringscontinuïteit en de noodzaak om lopende dossiers, ongeacht de politieke wisselingen, te blijven behandelen.

Hij wees erop dat verschillende vraagstukken, waaronder instellingen, toezichtstructuren en eerdere adviezen, opnieuw bekeken moeten worden, om tot betere uitvoering te komen. “We moeten kijken hoe we ons advies, ons bestuur, zullen implementeren”, aldus Rusland.

Volgens de vicepresident ligt de sleutel bij het versterken van instellingen door deskundig bestuur en de juiste benoemingen. “Als onze instellingen op een deskundige en correcte manier worden bestuurd, worden ze versterkt en kan het land daar alleen maar baat bij hebben.”

Ook het Viskeuringsinstituut (VKI) en andere instellingen kwamen kort aan bod. Rusland zei dat er meerdere knelpunten bestaan die verdere studie en besluitvorming vereisen.

Daarnaast verwees hij naar het menonnietenvraagstuk, dat volgens hem op een later moment verder besproken moet worden, met aandacht voor de nationale context en regelgeving.

“Wat dat betreft zullen we onder alle omstandigheden rekening moeten houden met de situatie in het land, de bevolking, de Surinaamse situatie, ons milieu en de rechten van de mensen in het land”, aldus Rusland.

De vicepresident sloot af met een oproep tot bredere samenwerking tussen regering, oppositie en instellingen. Volgens hem is het noodzakelijk om gezamenlijk te kijken naar de toekomstige koers van het land.

Hij stelde voor om op een later moment een georganiseerd overleg te plannen, waarin alle genoemde kwesties verder besproken kunnen worden, mogelijk in het kader van de begrotingsbehandeling. “Laten we een moment creëren, een overleg, waarin de regering al deze zaken die vandaag zijn aangestipt, kan bespreken”, aldus Rusland.