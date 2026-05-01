Reeks verdachten gehoord in omvangrijk SPSB-corruptiedossier

De behandeling van het tweede deel van de strafzaak rond de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is op woensdag 29 april voortgezet door de kantonrechter. In deze zitting werden meerdere verdachten gehoord in verband met verschillende bouw- en ontwikkelingsprojecten die onderwerp zijn van de tenlastelegging.

Als verdachten in deze zaak zijn onder meer aangemerkt: F. Terlaan, A. Hassankhan, G. Kromosoeto, M. Hassankhan, P. Bhiekemsingh, S. Djojobesari, O. Wangabesari, R. Kartoredjo, A. Harpal en W. Sardjo, evenals verschillende bedrijven en stichtingen, waaronder Twahier Ajoeb N.V., Global Equipment N.V., Earth Cleaning N.V., N.V. Caremco Holding, Stichting Aanvaardbaar en Multi Electrical System N.V.

Tijdens de zitting stonden verhoren centraal over de projecten Vredelust/Merveille en Maya Village. De verdachten P. Bhiekemsingh, Global Equipment N.V., A. Hassankhan, G. Kromosoeto en F. Terlaan zouden worden gehoord over Vredelust/Merveille, terwijl A. Harpal en G. Kromosoeto zich moesten verantwoorden over Maya Village.

Verdachte F. Terlaan was niet aanwezig in de rechtszaal. De verhoren gingen desondanks door, waarbij zowel de kantonrechter als de officier van justitie, vragen stelden. Ook verdediging en raadslieden kwamen aan bod met hun ondervragingen.

Na een reeks ondervragingen en korte schorsingen werd het verhoor van meerdere verdachten afgerond. De zaak wordt op 13 mei aanstaande om 09.00 uur voortgezet. Dan staat onder meer het verhoor van F. Terlaan gepland over Vredelust/Merveille. Indien nodig, zullen ook andere verdachten opnieuw worden gehoord.

Daarnaast zullen op die zittingsdag, ook de verdachten worden ondervraagd over het project Altona, waaronder Caremco Holding N.V., Multi Electrical System N.V. en andere betrokken partijen. De SPSB-zaak blijft daarmee een van de meest omvangrijke en complexe corruptiedossiers in behandeling bij de rechterlijke macht.