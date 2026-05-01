Tekort technisch kader remt ontwikkeling local content

De ontwikkeling van local content en het begrip daaromtrent in Suriname komt weliswaar op gang, maar wordt nog in belangrijke mate afgeremd, door een tekort aan technisch geschoold personeel en een gebrek aan duidelijke uitvoering van beleid. Dat blijkt uit recente ontwikkelingen met bijvoorbeeld de olie- en gassector die op gang dienen te komen en signalen vanwege zowel overheid als het bedrijfsleven.

Met de naderende start van olieproductie rond 2028, groeit de druk om lokale bedrijven en arbeidskrachten, beter te positioneren. Volgens deskundigen is het tekort aan technisch kader, met name ingenieurs, een van de grootste knelpunten. Bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname is momenteel slechts een zeer beperkt aantal studenten in technische richtingen actief, terwijl er naar schatting tientallen nodig zijn, om aan de toekomstige vraag te voldoen.

Ook op middelbaar technisch niveau speelt dit probleem. Opleidingen via het Natin zijn opgezet om lokaal personeel klaar te stomen voor de industrie, maar de output blijft nog achter op de vraag. Tegelijkertijd worden studenten in het buitenland getraind om de kloof te verkleinen, hetgeen aangeeft dat de lokale capaciteit c.q. output nog onvoldoende is ontwikkeld.

Hoewel local content een belangrijk beleidsdoel is, ontbreekt het volgens verschillende stakeholders nog aan een duidelijke nationale visie en samenhangend uitvoeringskader. Het Suriname Business Forum stelde eerder, dat local content vaak als begrip wordt gebruikt, maar dat de concrete regie en implementatie nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

Intussen wordt er wel gewerkt aan verbetering. De Local Content Board heeft samen met internationale oliebedrijven en partners overlegstructuren opgezet om knelpunten sneller aan te pakken en de sector voor te bereiden op de eerste olieproductie. Daarbij ligt de nadruk op werkgelegenheid, vaardigheidsontwikkeling en het versterken van lokale ondernemingen.

Ook bedrijven zoals Staatsolie zetten in op training en ontwikkeling van lokaal personeel en leveranciers, onder meer via speciale opleidingsprogramma’s en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.

Toch blijft de kernvraag of Suriname tijdig voldoende eigen capaciteit kan opbouwen. Het huidige model van local content, dat grotendeels via contractuele afspraken met oliebedrijven wordt geregeld, biedt flexibiliteit maar kent ook beperkingen in uitvoering en controle.

De vooruitzichten voor local content worden als positief beschouwd, mede door de verwachte economische groei, maar deskundigen benadrukken dat versnelling noodzakelijk is. Zonder gerichte investeringen in onderwijs, technische training en beleid, dreigt Suriname afhankelijk te blij-ven van buitenlandse expertise, waardoor een deel van de economische voordelen aan het land voorbij kan gaan.

Annand Jagesar: “Wij investeren bewust in de ontwikkeling van lokale leveranciers en technische vaardigheden, maar de realiteit is, dat Suriname nog onvoldoende gekwalificeerd personeel heeft, om de groei van de olie- en gassector volledig zelf te dragen. Zonder versnelling in technisch onderwijs en training, blijven we afhankelijk van buitenlandse expertise.”

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen: “Local content is geen slogan, maar een strategische keuze. Dat betekent dat wij gericht moeten investeren in opleidingen zoals die van het Natin en de universiteit, zodat Surinamers daadwerkelijk de banen kunnen invullen, die door de sector worden gecreëerd.’’

Jack Menke van de Anton de Kom Universiteit van Suriname: “Het aantal studenten in technische richtingen blijft achter bij wat de economie straks vraagt. Als wij geen sterke koppeling maken tussen onderwijs en industrie, zullen buitenlandse bedrijven hun eigen specialisten blij-ven meenemen.”

De directeur van het Natin: “Onze opleidingen zijn praktisch gericht, maar de schaal is nog te klein. Met gerichte investeringen kunnen wij veel meer vakmensen afleveren voor sectoren zoals olie en gas. Zonder die uitbreiding, blijft local content beperkt tot een klein deel van de keten.”

Işıl Güneş – OilNO: “In landen waar local content succesvol is, zie je sterke investeringen in technisch onder-wijs en kennisoverdracht. Suriname heeft potentie, maar moet snel opschalen om concurrerend te blijven in de regio.”

Tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit 2026, waren internationale operators aanwezig. Zij gaven aan, bereid te zijn samen te werken met lokale partijen, maar verwachten wél, dat er voldoende gekwalificeerd perso-neel beschikbaar is. Zonder die basis, blijft de participatie van lokale bedrijven beperkt.

Het Suriname Business Forum: ‘’Local content, wordt vaak besproken, maar de uitvoering hapert. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijke richtlijnen én aan goed opgeleide vakmensen om daadwerkelijk te kunnen deelnemen aan de sector. De kansen zijn er, maar zonder toegang tot technische kennis en financiering blijven we aan de zijlijn. Samenwerking met instituten zoals NATIN kan een sleutelrol spelen om lokale bedrijven te versterken.

-door Glenn Cooman-