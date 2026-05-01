Codrington waarschuwt voor verspreiding van chikungunya

John Codrington, klinisch chemicus, heeft gisteren tegenover ABC Nieuws aangehaald, dat chikungunya niet alleen een probleem van muggen is. Volgens hem speelt de mens een grote rol in de verspreiding van het virus. Codrington legde uit hoe een uitbraak ontstaat, wat de risico’s zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden, om verdere verspreiding tegen te gaan.

Codrington benadrukte dat de laboratoria een cruciale rol spelen bij het herkennen van epidemieën. “Wij zijn degenen die virussen identificeren en kunnen vaststellen of iemand chikungunya heeft en geen dengue, zika of covid”, aldus Codrington.

Volgens hem werd de uitbraak al in een vroeg stadium gesignaleerd. “In december hebben wij vanuit het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) melding gemaakt bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en de autoriteiten. We gaven toen al aan, dat er waarschijnlijk een ernstig probleem zou ontstaan, waardoor de voorspelling uit kwam op het aantal besmettingen dat snel toenam en groeide uit tot een epidemie”.

Hoewel chikungunya wordt overgedragen door muggen, zegt Codrington, dat de mens zelf een belangrijke factor speelt in de verspreiding. “De mug is slechts de tussenpersoon. In het menselijk lichaam vermenigvuldigt het virus zich tot miljarden kopieën. Daardoor wordt de mens een veel grotere bron van besmetting.”

Wanneer een mug een besmet persoon steekt, kan die het virus weer doorgeven aan anderen. “Zo ontstaat een kettingreactie.” Volgens Codrington moet de aanpak van chikungunya in twee delen worden opgesplitst: een taak voor de overheid en een verantwoordelijkheid voor de burger.

De overheid moet zorgen voor gerichte bestrijding, zoals het verantwoord inzetten van bestrijdingsmiddelen. Eveneens wees hij erop, dat alleen spuiten niet voldoende is. “Je doodt volwassen muggen, maar niet de larven en eitjes. Daarom moet je ook broedplaatsen aanpakken.”

Daarnaast ligt er een taak bij de bevolking. “Mensen moeten zichzelf beschermen door bijvoorbeeld lange kleding te dragen, insectenwerende middelen te gebruiken en hun omgeving schoon houden.”

Codrington uitte kritiek op de situatie in Suriname. Volgens hem ontbreekt het aan samenwerking en discipline. “We gooien nog steeds afval in goten en op straat. Dat creëert broedplaatsen voor muggen.”

Hij riep op tot zelfreflectie: “We wijzen vaak naar de overheid, maar we moeten ook naar onszelf kijken. De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen.”

Een ander probleem is volgens hem het gebrek aan goede statistieken en gerichte strategieën. “Je moet weten waar de ziekte nog niet is, zodat je daar preventief kunt optreden. Het heeft weinig zin om te spuiten in gebieden waar iedereen al besmet is.”

Ook wees hij op het vertrek van deskundig personeel uit gezondheidsinstanties, wat de aanpak bemoeilijkt. Volgens informatie uit het veld, lijkt het aantal besmettingen inmiddels af te nemen. “Dat is typisch voor een epidemie: er is een piek en daarna neemt het af, zelfs als je weinig doet.”

Hij benadrukte dat ingrijpen noodzakelijk blijft. “Je wilt voorkomen dat iedereen tegelijk ziek wordt, omdat dat grote gevolgen heeft voor de gezondheidszorg en de economie.”

Hoewel het virus zelf meestal binnen een week uit het lichaam verdwijnt, kunnen de klachten veel langer aanhouden. “De pijn kan maanden tot zelfs jaren duren, vooral bij ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen zoals diabetes of hoge bloeddruk.”

Dit leidt vaak tot verwarring bij patiënten, die denken dat ze opnieuw besmet zijn. Er bestaat geen specifiek medicijn tegen chikungunya. Behandeling richt zich vooral op pijnbestrijding. Codrington waarschuwde voor het te vroeg gebruiken van zware medicatie, omdat dit het herstel kan vertragen. Over alternatieve middelen zoals papajabladeren is hij voorzichtig positief. “Ik heb het zelf gebruikt en had het gevoel dat het hielp, maar wetenschappelijk bewijs is beperkt. Mensen moeten daar voorzichtig mee omgaan.”

Tot slot benadrukte Codrington dat alleen gezamenlijke inzet het probleem kan beperken. “Overheid en burgers moeten samenwerken. Zonder die samenwerking heeft geen enkele maatregel echt effect.” “Bescherm jezelf, houd je omgeving schoon en neem verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we de gevolgen van chikungunya verminderen.”