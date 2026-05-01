Sapoen: ‘Minister Landveld moet de eer aan zichzelf te houden’

Raymond Sapoen, HVB-parlementariër, heeft kritisch gereageerd op minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en wel naar aanleiding van de aanhoudende acties van luchtverkeersleiders. Volgens Sapoen dient de minister “de eer aan zichzelf te houden” en op te stappen, als hij niet met concrete oplossingen komt.

Aanleiding voor de uitlatingen is de terugkerende situatie waarbij luchtverkeersleiders het werk neerleggen of zich ziek melden, met als gevolg, dat de verkeerstoren op luchthaven Zanderij onbemand raakt. Dit leidt tot geannuleerde vluchten of toestellen die moeten uitwijken naar andere landen. De luchtverkeersleiders vragen al geruime tijd aandacht voor problemen op de werkvloer en hun lage salarissen.

Sapoen sprak in De Nationale Assemblee van een “zorgwekkende en gevaarlijke ontwikkeling”, die inmiddels een vast patroon is geworden. “Staking of ziekte van luchtverkeersleiders, een onbemande verkeerstoren, geannuleerde vluchten of vluchten die moeten uitwijken. Na een dag volgt interventie van de president en de volgende dag is er normalisatie. Daarna is het wachten op de volgende actie”, aldus de parlementariër.

Volgens hem is deze situatie desastreus voor de luchtvaartsector, vliegmaatschappijen en passagiers, en kan die niet langer worden geaccepteerd. Hij waarschuwde bovendien dat de instabiliteit binnen de sector een slecht signaal afgeeft, zeker met het oog op de verwachte groei door olie- en gasontwikkelingen richting 2028.

“Terwijl wij ons moeten voorbereiden op de olie- en gasontwikkeling, functioneert onze verkeerstoren als een knipperlicht”, aldus Sapoen. Hij herinnerde eraan, dat de mi-nister eerder naar het parlement was geroepen voor tekst en uitleg, maar toen geen garantie kon geven dat de pro-blemen zich niet opnieuw zouden voordoen.

Hoewel Sapoen erkent dat een structurele oplossing op korte termijn lastig is, vindt hij dat er op zijn minst een duidelijk kortetermijnplan moet komen. “Als de minister ons geen oplossing kan voorhouden voor het volgende incident, roep ik hem op, terstond de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Zo kan het niet verder”, aldus Sapoen.

De acties op de luchthaven worden door Sapoen als bijzonder zorgwekkend bestempeld, mede vanwege de internationale en regionale reputatie van Suriname. Volgens hem maakt het land zich “onsterfelijk belachelijk” door de onvoorspelbare situatie binnen de luchtvaartsector.