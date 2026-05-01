Afscheid van kolonel Ernst Mercuur, een markant legerbevelhebber

Vandaag dragen wij kolonel Ernst Mercuur ten grave. Mercuur: een naam die je uitspreekt met waardering en respect. Die waardering kwam niet uit de lucht vallen; zij werd opgebouwd door bijzondere prestaties, jarenlange noeste arbeid en bovenal door zijn karakter.

Karakter, vasthoudendheid en moed toonde hij in woelige tijden. Wij hebben diep respect voor de consistentie in waarden, normen en gedrag die hij altijd aan de dag legde.

Kolonel Mercuur gaf elf jaar lang met verve, leiding aan het Nationaal Leger. Integriteit, professionaliteit en dienstbaarheid aan de Surinaamse natie stonden bij hem hoog in het vaandel. In moeilijke tijden hield hij zich onwrikbaar staande en stelde hij zich altijd ten dienste van de civiele autoriteiten. Zijn loyaliteit aan het bevoegd gezag was boven elke twijfel verheven; men kon onvoorwaardelijk op hem rekenen.

Tegelijkertijd was hij een complexe en ‘no-nonsense’ bevelhebber: recht door zee, helder en duidelijk in zijn opvattingen. Tijdens zijn loopbaan, waaronder gedurende de ‘Binnenlandse Oorlog’, bewees hij herhaaldelijk zijn moed en vastberadenheid. Hiermee verwierf hij een natuurlijk gezag en het diepe respect van zijn manschappen, onderofficieren en officieren.

Ik had het genoegen om vijf jaar nauw met hem samen te werken. De instructies van de president en de minister van Defensie werden door hem, conform de ‘Wet Instructie Bevelhebber Nationaal Leger’, op geheel eigen wijze vertaald naar krachtige opdrachten voor de diverse krijgsmachtonderdelen.

Een groot man is heengegaan. Een uitstekende bevelhebber die een cruciale historische taak heeft verricht op een moment dat een markante persoonlijkheid als hij onontbeerlijk was. Hij deed er alles aan om de discipline te handhaven, de slagkracht te vergroten en via trainingen voortdurend te investeren in menselijk kapitaal.

Ik memoreer in het bijzonder:

de bevordering van buitenlandse opleidingen voor militaire landsdienaren op alle niveaus;

het herstellen van de orde en veiligheid na de schermutselingen in Papatam, nabij Albina;

de ondersteuning aan het Korps Politie Suriname — conform de bijzondere taken van het leger — tijdens onlusten zoals in ‘Nieuw Koffiekamp’.

Kolonel, rust in vrede.

Aan de familie zeg ik: put kracht uit het feit dat hij alom geroemd wordt. Zijn verdiensten zullen, naarmate de tijd verstrijkt, een prominente plaats krijgen in de annalen van het Ministerie van Defensie. Houd zijn nagedachtenis levend en put daaruit inspiratie voor de toekomst.

Ivan Fernald

Gewezen minister van Defensie