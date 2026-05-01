Ontevredenheid groeit onder Surpost-personeel door werkdruk en uitblijven cao

De ontevredenheid onder medewerkers van Surpost neemt toe. Werknemers binnen het staatsbedrijf geven al geruime tijd aan, te kampen te hebben met hoge werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden en het uitblijven van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat werd gemeld in een nieuwsbericht van SUN Web TV, waarin werknemer Sergio Telegraaf, de situatie binnen het bedrijf belichtte.

Volgens Telegraaf is de werksfeer binnen Surpost de afgelopen periode, merkbaar verslechterd. Ook de salariëring voldoet volgens hem niet meer aan de verwachtingen van het personeel. “De werksfeer en de salariëring zijn niet meer wat ze moeten zijn”, aldus Telegraaf. Het uitblijven van de cao, zou de spanningen onder werknemers verder vergroten. Een belangrijk knelpunt vormt het personeelstekort binnen het bedrijf. Dit doet zich niet alleen voor bij de postbezorging naar het binnenland, maar ook op andere afdelingen, waaronder de klantenservice. Als gevolg daarvan, worden werknemers regelmatig belast met meerdere taken tegelijk. Volgens Telegraaf leidt dit tot overbelasting, verhoogde werkstress en een toenemende druk op de werknemers.

Naast de werkdruk, maken werknemers zich ook zorgen over de fysieke werkomstandigheden. Zo zou het ontbreken van voldoende en degelijk werkmateriaal, het werk bemoeilijken. Daarnaast verkeren sommige gebouwen van het bedrijf in slechte staat. Telegraaf wees onder meer op het pand aan de Loostraat, dat volgens hem, al jarenlang niet adequaat is onderhouden. Deze omstandigheden dragen volgens hem bij aan een onaangename werkomgeving. Verder is er kritiek op de Raad van Commissarissen. Bij het aantreden van de raad, zouden verschillende beloften zijn gedaan met betrekking tot verbeteringen en oplossingsmodellen. Volgens de werknemers is daar tot nu toe echter weinig van terechtgekomen. Ook eerdere klachten van postbezorgers zouden nog niet zijn afgehandeld.

Het personeel ziet een mogelijke oplossing in het aantrekken van een algemeen directeur, met voldoende technische en organisatorische kennis. Telegraaf benadrukte dat Surpost, ondanks de toenemende digitalisering, nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult. “Er zijn nog steeds instanties zoals advocaten en rechters die fysieke documenten nodig hebben als bewijs”, gaf hij aan. Daarnaast wees hij erop dat niet iedereen volledig vertrouwd is met digitale middelen.

De medewerkers wachten momenteel op een gesprek met de Raad van Commissarissen en de waarnemend directeur, om hun zorgen en eisen officieel te bespreken. Vooralsnog is er nog geen datum vastgesteld voor een mogelijk ultimatum of verdere acties.