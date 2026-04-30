Debipersad: ‘Controllers moeten moreel kompas worden binnen organisaties’

De rol van de controller verschuift ingrijpend en moet zich ontwikkelen tot een moreel en maatschappelijk ankerpunt binnen organisaties. Dat stelde macro-econoom Steven Debipersad, tijdens zijn toespraak op het VRC Business Networking Event.

Volgens Debipersad is de tijd voorbij dat controllers zich uitsluitend bezighouden met cijfers, budgetten en controlemechanismen.

In een wereld waarin financiële beslissingen directe impact hebben op de samenleving, wordt van hen verwacht dat zij ook bijdragen aan goed bestuur en duurzame waardecreatie.

Hij schetste, hoe organisaties traditioneel vooral gericht waren op korte termijnresultaten en aandeelhouderswaarde. Die benadering botst volgens hem, steeds vaker met de huidige realiteit, waarin stakeholders – van werknemers tot gemeenschappen – een doorslaggevende rol spelen. “Wie uitsluitend op korte termijn stuurt, ondermijnt zijn eigen toekomst”, stelde hij. Deze verschuiving is volgens Debipersad geen ideologische keuze, maar een economische noodzaak.

‘’Vooral in een land als Suriname, waar grote economische ontwikkelingen zoals olie- en gasinvesteringen gepaard gaan met hoge maatschappelijke verwachtingen, is de rol van financiële professionals cruciaal. Beslissingen over investeringen en middelen, hebben directe gevolgen voor sociale stabiliteit en vertrouwen in instituties’’, aldus Debipersad.

Controllers moeten zich positioneren op het snijvlak van economie en samenleving. ‘’Dat betekent een verschuiving van compliance naar governance, en van winstoptimalisatie naar duurzame langetermijnwaarde.’’

Hij onderstreepte dat financiële discipline en controle essentieel blijven, maar dat deze hand in hand moeten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Wie die verantwoordelijkheid negeert, verliest uiteindelijk niet alleen vertrouwen, maar ook economische waarde”, aldus Debipersad.