VS schenken politie-uitrusting aan KPS ter versterking veiligheidssector

De Verenigde Staten hebben opnieuw materiële ondersteuning geleverd aan de Surinaamse veiligheidssector. Gisteren overhandigde de tijdelijk zaakgelastigde van de Verenigde Staten in Suriname, Paul Watzlavick, een partij goederen aan de minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, bestemd voor het Korps Politie Suriname (KPS). De overdracht vond plaats op het Hoofdbureau van Politie aan de Duisburglaan in Paramaribo. De minister nam de goederen officieel in ontvangst en droeg deze vervolgens symbolisch over aan korpschef Melvin Pinas.

Tijdens de ceremonie werd door de betrokken functionarissen gewezen op de langdurige samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten, met name op het gebied van rechtshandhaving en veiligheid. Daarbij werd het belang benadrukt van gezamenlijke inspanningen in de bestrijding van criminaliteit en de versterking van de capaciteit binnen het politiekorps.

De schenking maakt deel uit van bredere ondersteuning door de Verenigde Staten aan Suriname, gericht op training, uitrusting en institutionele versterking van veiligheidsdiensten. Volgens de autoriteiten draagt deze ondersteuning bij aan de verdere professionalisering van het KPS en de versterking van de nationale veiligheidsstructuren.

Eerder deze week werden goederen overgedragen aan de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), die onder leiding staat van commissaris Eshita Hunte. Deze middelen zijn bestemd voor het Arrestatie Team (AT). Met de recente overhandigingen bevestigen beide landen hun samenwerking op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding.