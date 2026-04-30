Suriname moet waakzaam blijven ondanks malariavrije status

Op 25 april werd wereldwijd stilgestaan bij Wereld Malariadag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat in 2007 werd ingesteld om de strijd tegen malaria onder de aandacht te houden. Ondanks belangrijke vooruitgang, blijft de ziekte wereldwijd een bedreiging. Voor Suriname markeert deze dag ook een belangrijke mijlpaal. Op 30 juni 2025 werd het land, na meer dan 70 jaar inspanning, officieel malariavrij verklaard door de WHO. Suriname is daarmee het eerste land in het Amazonegebied, dat deze status heeft bereikt. Dit heeft niet alleen een positieve impact op de volksgezondheid, maar biedt ook kansen voor economische ontwikkeling en toerisme, met name in het binnenland.

Tegelijkertijd blijft waakzaamheid geboden. De druk op herintroductie van malaria is nog altijd aanwezig door een toename van geïmporteerde gevallen, vooral uit buurlanden.

Deze gevallen vormen een potentieel risico, aangezien de malariamug, de Anopheles, nog steeds in Suriname voorkomt. Indien besmette personen niet tijdig worden opgespoord en behandeld, kan de ziekte zich opnieuw verspreiden.

Om dit risico te beperken, heeft de regering op 23 februari, de Commissie ter Preventie van Herintroductie van Malaria geïnstalleerd. Deze commissie bouwt voort op het werk van de voormalige Malaria Elimination Taskforce en richt zich erop, te voorkomen dat malaria opnieuw voet aan de grond krijgt in Suriname.

Het Malariaprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, legt de nadruk op het opsporen van importgevallen. Voor dit jaar zijn reeds 30 geïmporteerde malariagevallen vastgesteld, een stijging ten opzichte van vorig jaar. Veel van deze gevallen worden gelinkt aan activiteiten in goudvelden in buurlanden, maar ook aan de groeiende instroom van buitenlandse arbeidskrachten, onder meer in verband met de ontwikkeling van de olie- en gassector.

Het programma zet verschillende middelen in om malaria buiten de landsgrenzen te houden. Zo worden gratis laboratoriumtesten uitgevoerd, medicatie verstrekt en geïmpregneerde klamboes verdeeld. Daarnaast worden missies naar het binnenland georganiseerd en trainingen verzorgd voor gezondheidswerkers en zogeheten Malaria Service Deliverers, die een sleutelrol spelen bij vroege detectie, vooral in afgelegen gebieden.

De autoriteiten doen een dringend beroep op de samenleving, alert te blijven. Personen die uit het buitenland komen en symptomen vertonen zoals koorts, wordt geadviseerd zich direct te laten testen op malaria. Vroege opsporing en behandeling zijn cruciaal om te voorkomen, dat de ziekte zich opnieuw verspreidt. Hoewel Suriname een historische overwinning heeft geboekt met de malariavrije status, onderstrepen deskundigen dat blijvende inzet noodzakelijk is om deze positie te behouden.