SEOGS 2026 richt focus op concrete ontwikkeling in Suriname

Suriname bevindt zich in een nieuwe fase in de ontwikkeling van de offshore olie- en gassector. Na de eerdere ontdekkingen op zee en de voorbereidingen richting eerste productie, verschuift de aandacht steeds meer naar uitvoering en concrete ontwikkeling van projecten.

De 6e editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS), wordt van 23 tot en met 26 juni opnieuw georganiseerd door Staatsolie, onder patronage van de president van de Republiek Suriname en in samenwerking met het ministerie van Olie, Gas en Milieu en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Tijdens de SEOGS 2026, zal de nadruk liggen op de praktische uitvoering van projecten, helderheid in regelgeving, financieringsmodellen, energiezekerheid en de bredere integratie van olie, gas en energie in de economische ontwikkeling van de regio.

Met de eerste grootschalige ontwikkelingsfase in aantocht en een volgende Final Investment Decision (FID) die later dit jaar wordt verwacht, wordt de 6e editie van de SEOGS gezien als een belangrijk moment om alle spelers in de energie-, olie- en gaswaardeketen in Suriname en de bredere regio samen te brengen.