Standhouders enthousiast over deelname aanstaande LVV Agrobeurs

Standhouders en exposanten kijken uit naar de agrarische beurs die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van vrijdag 1 tot en met zondag 3 mei aanstaande organiseert. Sheldon Hupsel van YCHU staat straks op de beurs om het publiek te laten zien, hoe gezonde zuivelproducten te maken met Surinaamse melk, maar ook om lokale boeren te ondersteunen en import stap voor stap te vervangen.

Voor Anand Ramcharan van Payles Garden, biedt het evenement een kans om samen met andere bedrijven te groeien en unieke planten te presenteren die het publiek nog niet eerder heeft gezien. Namens Vitalo N.V. vragen Urvina Satimin en Ashwin Vasilda aandacht voor het feit dat het bedrijf kwalitatief en gecertificeerd veevoer produceert, waarmee boeren worden ondersteund om verantwoord te produceren en optimale resultaten te behalen.

Volgens Quintis Ristie, lid van de organiserende werkgroep, is de agrarische beurs van groot belang voor de ontwikkeling van de sector in Suriname. In een tijd waarin voedselzekerheid, voedselveiligheid en duurzaamheid centraal staan, brengt het evenement alle belangrijke stakeholders samen. “Het is belangrijk dat we met alle neuzen in dezelfde richting werken. Iedereen levert een bijdrage aan de toekomst van onze agrarische sector”, zegt Ristie.

Inmiddels zijn de deelnemers uitgebreid geinformeerd over de organsiatie van de beurs tijdens een eerder gehouden teach-in van LVV. Zij hebben duidelijke richtlijnen ontvangen over wat zij kunnen verwachten en hoe zij hun deelname het beste kunnen invullen. Na de bijeenkomst zijn de exposanten begonnen met hun voorbereidingen om hun producten, innovaties en diensten zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren aan het publiek.

Priya Janki van N.V. Primaar KK Spaar, ziet haar deelname als een kans om de samenleving meer bekendheid te geven over het spin-off effect dat kan ontstaan tussen de landbouwer, de verwerker en het bedrijfsleven. Magda Landveld van de organisatie Mato legt de nadruk op empowerment van jongeren en senioren, waarbij zij via eenvoudige landbouwactiviteiten nieuwe mogelijkheden wil aanreiken.

Ook Carmela Fernandes van Danisa Mozaïek kijkt uit naar het moment waarop de agrarische beurs van start gaat. Zij wil bezoekers inspireren met creatieve en duurzame toepassingen, waarbij materialen een nieuw leven krijgen. Een andere standhouder tevens ondernemer, Gerrit Barron van Food and Beverage, zal zijn deelname gebruiken om kennis en producten te delen en anderen te inspireren om samen bij te dragen aan de ontwikkeling van het land.

De agrarische beurs biedt bezoekers een ruim aanbod aan ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de sector, waaronder moderne technologieën zoals slimme irrigatiesystemen en mechanisatie tot kleinschalige productiemethoden voor thuisgebruik. Met dit initiatief benadrukt LVV het belang van samenwerking, kennisdeling en innovatie binnen de agrarische sector. De beurs vormt een belangrijk platform waar producenten, ondernemers, studenten en investeerders samenkomen om ideeën uit te wisselen en nieuwe kansen te benutten.