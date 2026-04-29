Belastingdienst opent SAS-HUBA 2026: gratis online hulp bij aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst Suriname heeft de SAS-HUBA (Self Assessment Hulp bij Aangifte) voor 2026 officieel geopend. Met deze stap wordt de verdere digitalisering van de dienstverlening voortgezet. Van 13 april tot en met 15 mei krijgen belastingplichtigen de mogelijkheid om onder kosteloze begeleiding, hun voorlopige of definitieve aangifte inkomstenbelasting vanaf het belastingjaar 2025 online in te dienen.

De digitale aanpak maakt het mogelijk het aangifteproces flexibeler en toegankelijker te doorlopen. Fysieke bezoeken aan belastingkantoren zijn niet langer noodzakelijk, aangezien het volledige traject – van invullen tot indienen – online kan worden afgehandeld. Dit moet bijdragen aan een efficiëntere werkwijze en een transparanter proces.

De ondersteuning is met name gericht op kleine ondernemers, zelfstandigen en loontrekkers die gebruikmaken van aftrekposten. Tijdens de SAS-HUBA-periode wordt begeleiding geboden om het digitale systeem correct en volledig te benutten.

Om gebruik te maken van de dienstverlening, is voorafgaande registratie vereist. Daarnaast is een VIN-nummer noodzakelijk om aangifte te kunnen doen. Belastingplichtigen wordt aangeraden hun gegevens zorgvuldig te controleren; met name ondernemers wordt geadviseerd re-levante financiële overzichten tijdig gereed te hebben.

De invoering van SAS-HUBA maakt deel uit van een bredere modernisering binnen de Belastingdienst, waarbij zowel interne processen als het belastingstelsel in ontwikkeling zijn. Sinds 2023 wordt deze digitalisering gefaseerd uitgerold.

Hoewel de ondersteuning doorloopt tot half mei, blijven de reguliere deadlines ongewijzigd. De voorlopige aangifte dient uiterlijk 15 april te worden ingediend en de definitieve aangifte uiterlijk 30 april. Voor aanvullende informatie en ondersteuning kunnen belastingplichtigen terecht op de website van de Belastingdienst, of contact opnemen per e-mail en via het bekende servicenummer.