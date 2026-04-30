ROW presenteert conceptwetten aan minister Huur

De afdeling Regionale Organen en Wetgeving (ROW) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), heeft op 27 april een presentatie gegeven aan minister Miquella Huur over twee conceptwetten: de Algemene Wet Districtsbelastingen en de Wet Financiële Verhoudingen tussen Staat en Districten.

ROW lichtte toe, hoe districten meer eigen inkomsten kunnen krijgen en hoe de verdeling van middelen tussen de staat en districten, beter geregeld kan worden. Ook is gekeken naar de opbouw van de middelen voor de districtshuishouding. Er zijn voorstellen gedaan om de wetten aan te passen, zodat ze beter passen binnen de Surinaamse situatie.

Minister Huur gaf aan, dat alle voorstellen goed uitgewerkt moeten worden. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het Decentralization and Local Government Program 3 (DLGP3), waarbij districten sterker moeten worden gemaakt in capaciteit en middelen.

Benadrukt werd dat de versterking binnen het ministerie zelf moet plaatsvinden. Het doel is om RO duurzaam te versterken, en niet te werken via een apart projectbureau.