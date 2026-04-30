Minister Tsang bezoekt Bouw-, Woon- & Huishoudbeurs

Minister Stephen Tsang van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO), heeft op vrijdag 24 april een bezoek gebracht aan de Bouw, Woon & Huishoudbeurs.

Tijdens het bezoek werd geconstateerd dat meer dan 80 exposanten hun producten en diensten presenteren op het gebied van bouwen, wonen en huishouden. De beurs fungeert als een belangrijk platform waar innovatieve oplossingen en ontwikkelingen binnen deze sectoren onder de aandacht worden gebracht van het publiek.

Het ministerie van OWRO participeert jaarlijks aan deze beurs met als doel de gemeenschap zo volledig mogelijk te informeren over wet- en regelgeving en procedures met betrekking tot bouwen en wonen in Suriname. Deze informatievoorziening sluit direct aan bij de taken en verantwoordelijkheden van het ministerie.

De minister zei dat er in de praktijk frequent sprake is van illegale bouwwerkzaamheden, waarbij geldende bouwvoorschriften niet in acht worden genomen. Dit leidt in veel gevallen tot ongewenste situaties die zich pas na verloop van tijd manifesteren, zoals structurele problemen met de watervoorziening.

Het verstrekken van duidelijke en toegankelijke informatie aan de samenleving met betrekking tot verantwoord bouwen en wonen, wordt daarom als essentieel beschouwd. Hiermee wordt beoogd bewustwording te creëren en de naleving van de geldende regelgeving te bevorderen.