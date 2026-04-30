22 kilo hasj onderschept in compressor onderweg naar Suriname

De Nederlandse Douane heeft op dinsdag 29 april 22 kilo hasj onderschept in de haven van Vlissingen. De drugs waren verstopt in een compressor die onderdeel was van een container met bestemming Suriname.

De hasj werd aangetroffen in een zogeheten groupagecontainer met geschenkzendingen voor particulieren. De container werd geselecteerd voor controle op basis van een risicoanalyse uitgevoerd door het Douane Landelijk Tactisch Centrum. Tijdens de controle zette de douane een speurhond in, die aansloeg op een doos waarin de compressor zich bevond. Bij nadere inspectie bleken in de tank van het apparaat blokken hasj te zijn verstopt.

De drugs zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Over eventuele aanhoudingen is vooralsnog geen informatie vrijgegeven. Het is niet de eerste keer dat verdovende middelen via zogenoemde gemengde of particuliere zendingen richting Suriname worden verstuurd, waarbij smokkelaars steeds creatievere verstopmethoden gebruiken om controles te omzeilen.

