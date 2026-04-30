SIV en president in dialoog over maatschappelijke vraagstukken

President Jennifer Simons heeft op dinsdag 28 april, op het Kabinet van de President een onderhoud gehad met het bestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV). Tijdens deze ontmoeting informeerde de SIV, het staatshoofd over de rijke achtergrond en werkzaamheden van de organisatie sinds de oprichting in 1929. De dialoog richtte zich op de bijdrage van de vereniging aan de nationale samenhang en diverse urgente maatschappelijke aandachtspunten.

SIV-voorzitter Yazeen Moenne typeert het gesprek als zeer positief. De president bracht specifieke kwesties naar voren die de gehele Surinaamse samenleving raken, waarbij de SIV als sociaal-religieuze organisatie ondersteuning kan bieden. Als gevestigde naam en lid van de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS), zet de vereniging zich in voor nationale ontwikkeling en stabiliteit. In het verleden stelde de organisatie schoolgebouwen beschikbaar voor verhuur aan de overheid ter ondersteuning van het onderwijs, maar deze gebouwen hebben inmiddels een andere bestemming gekregen. Een belangrijk punt dat Moenne aankaartte, betreft de problematiek rond begraafplaatsen en het tekort aan beschikbare grond. De SIV vraagt aandacht voor het proces bij het ruimen van graven na het verstrijken van het grafrecht van twintig jaar. Om extra kosten en complexe procedures voor herbegraving te voorkomen, adviseert de vereniging de president, nauwkeurig te toetsen of de lijkresten werkelijk zijn vergaan, alvorens tot ruiming over te gaan.

Daarnaast uitte de SIV haar zorgen over de schaarste aan en de schrikbarend gestegen prijzen van slachtrunderen in aanloop naar het Offerfeest. De prijzen zijn bijna verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Volgens voorzitter Moenne ontstaat de schaarste mede door de toegenomen vleesconsumptie op olie- en gasplatformen. “Wij hebben voorgesteld aan de president om naar dit stukje te kijken in het algemeen belang, want het kan zijn dat er in Suriname schaarste gaat ontstaan aan vlees en dat wij dan als natie, ons moeten voorbereiden op dreigende tekorten. We moeten het niet hebben dat er scchaarste ontstaat”, waarschuwt Moenne.

‘’Het personeel op de olieplatformen consumeert ook vlees. Op dit moment wordt heel veel geïmporteerd, maar als land kunnen wij natuurlijk ook zelf op deze nieuwe marktontwikkelingen inspelen”, aldus de SIV-voorzitter. Hij benadrukt dat de vereniging vanuit haar positie blijft bijdragen aan het behoud van de sociale balans in Suriname. Het bestuur kijkt uit naar verdere samenwerking met de regering om de besproken knelpunten effectief op te lossen.