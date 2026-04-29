Verouderde luchtverkeerssystemen zetten veiligheid onder druk

De Surinaamse luchtverkeersleiding kampt met ernstige structurele problemen die volgens een luchtverkeersleider, de operationele veiligheid en continuïteit onder druk zetten. In een gesprek met de redactie van Dagblad De West, schetst de luchtverkeerleider, die anoniem wenst te blijven, een situatie van verouderde technische systemen, een chronisch personeelstekort, een scheve loonopbouw en oplopende werkdruk. Volgens hem is er sprake van een combinatie van factoren die de sector kwetsbaar maken. “De verantwoordelijkheid is groot, maar de waardering en ondersteuning blijven achter”, stelt hij. Een belangrijk pijnpunt is volgens hem de uitvoering van eerder gemaakte loonafspraken. In 2023 werd onder leiding van de toenmalige minister, een akkoord bereikt over een gefaseerde loonsverhoging. “Fase één en twee zijn uitgevoerd, maar de derde fase is blijven liggen”, zegt hij. Na een ministerswisseling zou bovendien verdere vertraging zijn ontstaan in de uitvoering van de afspraken. Daarbovenop komt volgens hem, een ongelijke loonopbouw binnen de luchtvaartdienst. Medewerkers in andere operationele diensten met minder verantwoordelijkheid en zonder onregelmatige diensten, zouden soms beter verdienen. “Dat is een scheefgroei die al langer bestaat en meerdere keren is aangekaart”, aldus de bron. De personeelsbezetting vormt een ander groot probleem. Waar internationaal ongeveer tachtig luchtverkeersleiders nodig zouden zijn, zouden er momenteel slechts rond de twintig actief inzetbaar zijn.

Dit leidt ertoe dat in de praktijk, één controller meerdere taken tegelijk moet uitvoeren. “Soms is één controller verantwoordelijk voor alles, met enkel een assistent die telefoontjes opneemt.” Het gevolg is een hoge werkdruk en structureel overwerk. Door het personeelstekort worden regelmatig invaldiensten gedraaid. “Het systeem draait op noodoplossingen.

Daardoor maken mensen extreem veel overuren”, aldus de luchtverkeersleider. Ook het beperken van overuren tot 30 uur per periode, waar eerder 60 uur mogelijk was, zou volgens hem niet aansluiten bij de realiteit van de werkvloer. Naast de personele en financiële knelpunten, uit hij ook ernstige zorgen over de technische staat van de luchtverkeerssystemen. Essentiële apparatuur zou verouderd zijn of gedeeltelijk buiten werking. Zo zou ook het Instrument Landing Systeem (ILS) al geruime tijd niet functioneren en zouden ook windsensoren storingen vertonen. Daarnaast zou de back-up infrastructuur niet altijd betrouwbaar zijn. “Bij stroomuitval werkt de noodgenerator niet altijd op tijd, waardoor je tijdelijk zonder systemen zit. In dergelijke situaties worden alternatieve communicatiemiddelen, zoals mobiele telefonie en internetverbindingen gebruikt, om contact met buurlanden en diensten te behouden’’, aldus de luchtverkeersleider. Ook de radiocommunicatie is volgens hem beperkt door infrastructuurproblemen. Een eerder omgevallen radiomast zou nog niet volledig zijn hersteld, wat de reikwijdte van communicatie zou beperken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de installatie van nieuwe apparatuur via een Canadees bedrijf, maar de implementatie zou vertraging oplopen door onder meer verplichte flight checks. Daarnaast is er volgens hem, sprake van een zorgwekkende situatie rond vergunningen en certificering. Ongeveer 30 procent van de luchtverkeersleiders zou niet beschikken over een geldig brevet, doordat medische keuringen, examens en hertrainingen, niet tijdig worden uitgevoerd. “Je mag wettelijk niet werken zonder geldig brevet, maar in de praktijk gebeurt het toch. Dat is een groot risico”, waarschuwt hij. De combinatie van werkdruk, beperkte middelen, loonverschillen en onzekerheid over certificering zorgt volgens de bron, voor demotivatie binnen de dienst. “De moraal is weg. Mensen voelen zich niet gewaardeerd”, stelt hij. Dit zou inmiddels ook leiden tot vertrek van personeel naar het buitenland of andere sectoren. Volgens de luchtverkeersleider is er al herhaaldelijk overleg geweest met autoriteiten en betrokken instanties, maar zonder structureel resultaat. Ook de communicatie met het onderhandelingsorgaan zou moeizaam verlopen door ontbrekende of vertraagde informatie vanuit de luchtvaartdienst.

Ondanks de problemen blijft de luchtverkeersleiding volgens hem, voorlopig functioneren. “We blijven werken, maar de grens komt dichterbij”, besluit hij.