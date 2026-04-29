Overleg AdeKUS en VWPU in teken van beëindiging staking

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (BVU) en de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU), voerden gisteren overleg over de Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) 2025. De VWPU gaf aan de uitkomsten van het overleg eerst terug te koppelen aan haar achterban voor verdere bespreking. Na deze interne consultatie zouden het BVU en de VWPU gezamenlijk tot definitieve besluiten komen, met als doel de lopende staking te beëindigen.

Vicepresident Gregory Rusland vervulde, mede vanuit zijn ervaring binnen de universiteit, een bemiddelende rol door de partijen bijeen te brengen en te adviseren over de belangrijkste knelpunten. De recente ontwikkelingen volgden op eerdere zorgen die in het parlement waren geuit. VHP-parlementariër Hakiem Lalmahomed had eerder die week president Jennifer Simons formeel benaderd over de aanhoudende staking aan de universiteit. In een brief, ingediend op grond van artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblée, sprak hij van een ernstige ontwrichting van het hoger onderwijs en stelde hij negentien schriftelijke vragen aan het staatshoofd.

Volgens Lalmahomed duurde de staking van het wetenschappelijk personeel, vertegenwoordigd door de VWPU, op dat moment al langer dan vijf weken en had deze geleid tot een vrijwel volledige stilstand van het academisch proces. Colleges, tentamens, scriptiebegeleiding en administratieve werkzaamheden lagen stil, waardoor studenten te maken kregen met studievertraging en groeiende onzekerheid.

Lalmohamed kwalificeerde de situatie als een “nationale onderwijscrisis” en waarschuwde voor bredere maatschappelijke en economische gevolgen. Hij stelde dat de crisis voortkwam uit langdurige en moeizame onderhandelingen tussen de overheid en het universitair personeel, waarbij afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder de AVR 2025 en aanpassingen in de loonstructuur, niet of onvoldoende waren nagekomen. Hierdoor was het onderlinge vertrouwen volgens hem, verder onder druk komen te staan.