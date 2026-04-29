Gajadien: ‘Suriname dreigt internationaal op zwarte lijst te komen’

Asiskumar Gajadien, VHP-parlementariër, heeft gisteren tijdens een openbare vergadering, de aandacht gevraagd voor een schrijven van De Nationale Anti- Money Laundering Commissie (NAMLAC). In het schrijven, gericht aan president Jennifer Simons, waarschuwt de commissie, dat Suriname het risico loopt internationaal op een zwarte lijst te komen als er niet op korte termijn aanvullende maatregelen worden getroffen tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Gajadien stelde dat nog meerdere wetten en staatsbesluiten moeten worden afgerond. Volgens hem moeten uiterlijk vóór augustus cruciale stappen zijn gezet, zodat nieuwe verzoeken voor zogeheten upgrades kunnen worden ingediend en Suriname goed voorbereid is op het komende evaluatierapport. Hij waarschuwde dat het land de eerder geboekte vooruitgang kan verliezen als de regering niet tijdig ingrijpt.

De NAMLAC stelt dat Suriname sinds een evaluatie in 2022, onder verscherpt toezicht van de Caribbean Financial Action Task Force staat. Suriname werd toen geplaatst in de categorie ‘Enhanced Follow-Up’ vanwege tekortkomingen in zowel wetgeving als de uitvoering van anti-witwasmaatregelen. De Caribbean Fiancial Action Task Force (CFATF) hanteert de standaarden van de Financial Action Task Force (FATF), bestaande uit veertig aanbevelingen waaraan landen moeten voldoen.

Suriname heeft tot 2027 de tijd om deze volledig te implementeren.

Vooruitgang en stagnatie

In de periode 2023–2025 boekte Suriname vooruitgang, waarbij voor 27 van de 40 aanbevelingen verbeterde beoordelingen werden behaald. In 2026 bleef verdere vooruitgang uit. Er werden geen nieuwe upgrades aangevraagd, omdat aanvullende wetgeving voor de resterende 13 tekortkomingen, niet door het parlement is aangenomen. Volgens de NAMLAC is de deadline voor het indienen van nieuwe verzoeken bij de CFATF, inmiddels verstreken.

In november 2026 moet Suriname zijn vierde voortgangsrapport presenteren tijdens de plenaire vergadering van de CFATF. Uiterlijk in augustus moeten alle updates zijn ingediend om het rapport tijdig te kunnen voorbereiden. Bij de beoordeling zal niet alleen worden gekeken naar aangepaste wetgeving, maar ook naar de effectiviteit van instellingen, de mate van nationale en internationale samenwerking en de politieke inzet van de regering. De NAMLAC waarschuwt dat onvoldoende vooruitgang kan leiden tot internationale blackflies-ting. Dit zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het financiële systeem, buitenlandse investeringen en internationale transacties van Suriname. NAMLAC-voorzitster Manisha Jhapsie, roept de regering op, met spoed doortastende maatregelen te nemen om reputatieschade en economische risico’s te voorkomen. De zogenoemde Anti-Money Laundering Stee-ring Council, het hoogste beleidsorgaan op dit terrein, speelt hierbij een centrale rol. Deze raad, onder voorzitterschap van de president en verankerd in de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) uit 2022, is belast met de aansturing van het nationale beleid, het monitoren van actiepunten van de CFATF en het rapporteren over de Nationale Risico Analyse (NRA).