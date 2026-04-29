SATCA en president bespreken knelpunten luchtverkeersleiders

President Jennifer Simons heeft op maandag 27 april op haar kabinet, een onderhoud gehad met het bestuur van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA). Bij deze gelegenheid zijn er afspraken gemaakt over de loonstructuur en de continuïteit van de dienstverlening. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) spreekt van een openhartige ontmoeting, waarbij de focus lag op het herstellen van de rust binnen de luchtvaartsector.

De president heeft aan het begin van het onderhoud duidelijk gemaakt, niet content te zijn met de manier van actievoeren van de luchtverkeersleiders. Het staatshoofd heeft benadrukt dat zaken die niet naar tevredenheid lopen, vooraf kenbaar moesten worden gemaakt aan de regering, zodat er tijdig corrigerend was opgetreden. De luchtverkeersleiders hebben beaamd dat de huidige wijze van actievoeren, geen goed model is.

Het belangrijkste punt blijft de loonstructuur. De luchtverkeersleiders ervaren een scheefgroei ten opzichte van andere technische groepen die bij de Luchtvaartdienst, meer zouden verdienen. “We gaan ook verder kijken hoe we tot een voorstel kunnen komen dat aanvaardbaar kan zijn. We hebben daarvoor een traject afgesproken om bij elkaar te komen om met een voorstel te komen, binnen twee à drie weken. We moeten gewoon eraan werken, zodat we rust kunnen krijgen bij de Luchtvaartdienst”, aldus minister Landveld.

De bewindsman bevestigt dat het opleiden van nieuwe luchtverkeersleiders doorgaat. “We kijken momenteel naar mogelijkheden om de start van een nieuwe cohort te versnellen. De lopende Basic Air Traffic Control-opleiding wordt voortgezet, ondanks dat er momenteel twee uitvallers zijn”, zegt hij.

Ten aanzien van de ontstane situatie, merkt de minister op dat de samenleving in problemen is gekomen. Reizigers konden hun vlucht niet op tijd halen en een luchtambulance heeft moeten uitwijken naar Guyana. Minister Landveld spreekt de hoop uit dat de toegezegde werkhervatting standhoudt om verdere problemen te voorkomen.