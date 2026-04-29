Grote goudvondst Maria Geralda vergroot economische potentie Suriname

In het zuidoosten van Suriname is een goudontdekking gedaan op de locatie Maria Geralda, binnen het Antino Gold District. Geologen hebben er een hoogwaardige goudafzetting aangetoond die volgens experts, de geologische en economische potentie van het gebied aanzienlijk vergroot. Mijnbouwbedrijf Founders Metals meldt dat recente boorresultaten een interval van 22,5 meter hebben opgeleverd met een goudgehalte van 11,88 gram per ton. Dit ligt ver boven de gebruikelijke economische drempel van 1 tot 2 gram per ton die in commerciële goudwinning wordt gehanteerd, wat de ontdekking volgens het bedrijf, bijzonder uitzonderlijk maakt.

De ontdekking bevindt zich binnen de Guiana Shield, een van de oudste geologische formaties ter wereld, die ook delen van Suriname, Guyana, Frans-Guyana, Venezuela en Noord-Brazilië omvat. Het gebied staat bekend om zijn goudrijke groene steenzones, gevormd tijdens oude tektonische processen miljoenen jaren geleden. Volgens geologische verklaringen zijn deze structuren ontstaan door breuk- en schuifzones waarin goudhoudende vloeistoffen zich konden concentreren in kwartsaders. Deze zones vormen vandaag de dag, belangrijke doelgebieden voor exploratie.

Aanvullende boringen en mechanische auger-programma’s hebben een driedimensionaal geologisch model opgeleverd, dat wijst op de aanwezigheid van meerdere zones met hoge goudconcentraties. Daarbij zijn zowel vrij goud als sulfidemineralen aangetroffen, wat de continuïteit van de mineralisatie bevestigt. De resultaten tonen volgens het bedrijf aan dat het gebied meerdere hooggradige ‘gold shoots’ bevat die verder onderzocht worden met aanvullende boringen.

Belang voor de Surinaamse economie

Suriname is sterk afhankelijk van de mijnbouwsector, die een belangrijk deel van de exportinkomsten en overheidsinkomsten genereert. Nieuwe grootschalige goudvondsten kunnen daarom een directe impact hebben op de economische ontwikkeling van het land.

Het Marowijnegebied, waar Maria Geralda deel van uitmaakt, kent al jaren zowel kleinschalige als industriële goudwinning. De recente ontdekking kan leiden tot verdere investeringen in infrastructuur, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling, met name in afgelegen gebieden. Tegelijkertijd benadrukken deskundigen dat verdere ontwikkeling afhankelijk zal zijn van strikte milieunormen en overleg met lokale gemeenschappen.

Bron: Times of India