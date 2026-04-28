Debipersad: ‘Cijfers zonder verantwoordelijkheid zijn verleden tijd’

Macro-econoom Steven Debipersad heeft tijdens een business networking event van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) benadrukt, dat financiële sturing niet langer los kan worden gezien van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens hem dwingen zowel internationale ontwikkelingen als de specifieke positie van Suriname tot een fundamentele herziening van hoe organisaties en beleidsmakers omgaan met financiële besluitvorming.

Debipersad schetste een wereld waarin politieke onzekerheid, stijgende inflatie en geopolitieke spanningen steeds meer doorwerken in nationale economieën. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor rente, handelsrelaties en investeringsklimaat. Vooral voor kleine open economieën zoals Suriname zijn de effecten volgens hem aanzienlijk, omdat buffers beperkt zijn en beleidsfouten sneller leiden tot sociale en economische ontwrichting.

Waar financiële sturing traditioneel gericht was op kostenbeheersing, rendement en aandeelhouderswaarde, is die benadering volgens Debipersad, achterhaald. Organisaties worden tegenwoordig niet alleen beoordeeld op winst, maar ook op hun maatschappelijke impact. Stakeholders zoals werknemers, klanten en gemeenschappen spelen een steeds grotere rol in het bepalen van succes. Debipersad wees erop dat investeringen alleen tot stand komen onder stabiele politieke en economische omstandigheden, waarbij ook rechtszekerheid en ethisch handelen essentieel zijn. In Suriname, waar grote investeringen in onder meer offshore olie- en gasprojecten op stapel staan, maakt dit vraagstuk zich extra voelbaar. Volgens Debipersad bestaat in de huidige context geen ‘financiële neutraliteit’. Elke beslissing over de inzet van middelen heeft gevolgen voor de samenleving. “De vraag is niet meer óf financiële keuzes maatschappelijke impact hebben, maar hoe bewust we daarmee omgaan”, stelde hij. Hij riep financiële professionals op hun rol te herdefiniëren. Controllers moeten zich ontwikkelen van cijfermatige toezichthouders tot strategische partners die ook oog hebben voor langetermijnwaarde en maatschappelijke effecten.