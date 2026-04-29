Medische missie LAMAT 26 verleent zorg aan meer dan 2000 patiënten

De medische missie LAMAT 26, is op 23 april afgesloten met een ceremonie in het COVAB-auditorium, waarbij onder anderen de tijdelijk zaakgelastigde van de Verenigde Staten, Paul Watzlavick, directeur Volksgezondheid Rakesh Sukul en brigadegeneraal Eveline Yao, aanwezig waren. Gedurende twee weken hebben artsen en medisch personeel van de U.S. Air Forces Southern, in Suriname medische zorg verleend aan patiënten in het Mungra Medisch Centrum en de Medische Zending-kliniek in Brownsweg. Daarbij werkten zij nauw samen met Surinaamse zorgprofessionals. Volgens de organisatoren bouwt LAMAT 26 voort op een langdurige samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten op het gebied van medische ondersteuning.

Tijdens deze missie zijn meer dan 2000 Surinaamse patiënten behandeld en is voor ruim 600.000 US-dollar aan zorg geleverd, met bijzondere aandacht voor gemeenschappen in het binnenland.

De missie onderstreept het belang van internationale samenwerking binnen de gezondheidszorg.

Door gezamenlijke inspanningen wordt gewerkt aan het versterken van de medische capaciteit en het verbeteren van de toegang tot zorg, met als doel een gezondere en veerkrachtigere samenleving in Suriname.