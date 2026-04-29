CBvS lanceert digitale leeromgeving om financiële educatie te vergroten

De Centrale Bank van Suriname heeft gisteren het online platform Digitale Leeromgeving (DLO) gelanceerd. Met dit initiatief beoogt de moederbank de financiële inclusie en educatie binnen de samenleving te versterken. De lancering vond plaats in aanwezigheid van de minister van Onderwijs, Dirk Currie, de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, studenten van het Christelijk Pedagogisch Instituut en vertegenwoordigers uit de financiële en verzekeringssector. Het platform bestaat uit een cursus met vier thema’s en zes modules, gericht op studenten. De DLO biedt een digitale leeromgeving met e-learningtools en educatief materiaal. Na evaluatie en feedback van de eerste gebruikers, zal het platform ook breder toegankelijk worden gemaakt voor de samenleving.

Minister Currie zei zeer verheugd te zijn met de betrokkenheid van zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Hij wees op de achterstanden binnen het onderwijs op het gebied van digitalisering en benadrukte dat extra ondersteuning, noodzakelijk is. Hij onderstreepte tevens het belang van economische diversificatie. Volgens de minister moet Suriname lessen trekken uit het verleden, onder meer uit het vertrek van de bauxietmaatschappij Suralco. Hoewel het land destijds kon terugvallen op goud en aardolie, waarschuwde hij dat ook de verwachte olie- en gasvoorraden, eindig zijn. Investeren in nieuwe sectoren is volgens hem essentieel, aangezien het tientallen jaren kan duren voordat deze een substantiële bijdrage leveren aan de economie. De minister riep jongeren op, hun studiekeuze niet uitsluitend te laten bepalen door inkomsten, maar ook door passie, en wees daarbij op kansen binnen onder meer de creatieve industrie.

Harry Dorinnie, directeur Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden bij de CBvS, stelde dat financiële educatie van groot belang is voor de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Een beter begrip van geld en financieel gedrag kan volgens hem, bijdragen aan een effectiever monetair beleid. Burgers zouden hierdoor eerder geneigd zijn te sparen of te investeren in plaats van primair te consumeren. Met het oog op toekomstige inkomsten uit olie en gas, waarschuwde hij voor de verleiding van overmatige bestedingen. Het initiatief voor de Digitale Leeromgeving kwam vanuit de afdeling International Relations & Financial Inclusion (IRF) van de CBvS. Sectiehoofd Vanessa D’Costa gaf aan, dat het platform is ontwikkeld als een toegankelijke manier om vooral jongeren te bereiken en hun financiële geletterdheid te vergroten. Ook benadrukte zij dat de verwachte economische groei door olie- en gasactiviteiten het noodzakelijk maakt dat burgers financieel weerbaar zijn. Volgens D’Costa zullen er veel financiële aanbiedingen op de markt komen, maar is het van belang dat mensen kritisch blijven en weloverwogen keuzes maken.