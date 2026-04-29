Criminaliteitscijfers vertonen een daling

Harish Monorath, minister van Justitie en Politie, heeft woensdag voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers bekendgemaakt, dat de criminaliteitscijfers een dalende trend vertonen. Volgens de bewindsman is het aantal geregistreerde gevallen teruggebracht van gemiddeld 27 tot 13 per dag in voorgaande jaren, naar ongeveer 7 tot 5 gevallen per dag.

Hoewel er sprake is van een aanzienlijke afname, benadrukte de minister dat de si-tuatie nog altijd zorgwekkend is. “Het is een duidelijke daling, maar het blijft nog steeds veel”, aldus Monorath. Hij voegde eraan toe, dat criminaliteit zich steeds vaker binnen de directe omgeving van slachtoffers afspeelt.

De minister deed daarom een dringend beroep op de samenleving alert te blijven, met name als het gaat om het delen van gevoelige informatie. Hij waarschuwde dat incidenten vaak plaatsvinden op bepaalde momenten, bijvoorbeeld wanneer er betalingen moeten worden verricht of wanneer waardevolle bezittingen toegankelijk zijn.

“Let goed op met wie u spreekt en welke informatie u deelt. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat vertrouwelijke gegevens veilig blijven”, aldus Monorath. Hij riep burgers op om extra voorzorgsmaatregelen te nemen en bewust om te gaan met hun persoonlijke en financiële veiligheid.