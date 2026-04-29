Politie reageert traag bij vondst lijk achter Fort Zeelandia

In de Surinamerivier, achter Fort Zeelandia, is op dinsdagmiddag 28 april, het ontzielde lichaam van een man aangetroffen. Door de lage waterstand was het stoffelijk overschot duidelijk zichtbaar op de stenen achter de schoeiing van het fort.

Volgens informatie die de redactie van Dagblad De West uit beveiligingsbronnen rond het Kabinet van de President verkreeg, werd de politie na de ontdekking ingeschakeld, en kwam zij ter plaatse voor onderzoek. Er werd echter aangegeven, dat het geruime tijd duurde, voordat de politie ter plaatse was.

In de tussentijd veranderde eb naar vloed, waardoor het waterpeil aanmerkelijk steeg. Het lichaam werd vervolgens door de stroming weggevoerd, waardoor het uit het zicht verdween.

De identiteit van de vermoedelijk verdronken man is vooralsnog niet vastgesteld. Volgens waarnemingen ter plaatse, zou het gaan om een man van vermoedelijk Hindoestaanse afkomst, gekleed in een donkerroze hemd en een zwarte jeansbroek. De redactie van Dagblad De West beschikt over beeldmateriaal van de situatie, maar heeft besloten het niet te publiceren uit respect voor de overledene en diens nabestaanden.