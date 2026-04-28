Rusland: ‘Training nodig voor RvC- en RvT-leden’

Vicepresident Gregory Rusland heeft tegenover ABC Nieuws verteld, dat de personen die zitting nemen in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen, beter getraind moeten worden voor hun taken en verantwoordelijkheden. Hij stelt dat het in de afgelopen periode bij verschillende instanties vaker is voorgekomen, dat de directie en de raad met elkaar overhoop lagen, omdat de raad zich te veel bezighield met uitvoerende taken van de directie.

“Feit is, dat wanneer ik kijk naar de Raden van Commissarissen die zijn aangetreden, dan heb ik geconstateerd dat zij hun functie niet begrijpen”, aldus Rusland.

Verder lichtte de vicepresident de procedure en invulling van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen toe. Hij legde uit dat de coalitiepartijen bij elkaar komen en hun voordrachten doen.

Deze voordrachten worden gescreend en gecoördineerd door het Kabinet van de President. “In het hele proces tot de benoeming van de leden bij de diverse Raden van Commissarissen, zijn alle coalitiepartners betrokken en iedere politieke partij heeft de verantwoordelijkheid, invulling te geven aan bepaalde raden”, aldus Rusland.

Rusland stelde dat de regering binnenkort een traject zal uitzetten, waarbij alle Raden van Commissarissen de nodige training zullen krijgen, zodat zaken beter gedaan kunnen worden. Hij benadrukte dat bij de training, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raden van Commissarissen, duidelijk gemaakt zullen worden. Bij het Viskeuringsinstituut (VKI) is de directeur opgestapt na een conflict met drie leden van de RvC. De directeur, Juliette Colli-Wongsoredjo, legde per direct haar functie neer, na uitlatingen van de secretaris van de Raad van Toezicht, die volgens haar onterechte beweringen heeft gedaan, over het beleid van het instituut. RvC-lid Udo Karg van het Viskeuringsinstituut staat aan de kant van de directeur en hij is ook opgestapt.

Rusland stelt dat het Kabinet van de Vice-president geen blaam treft en hij heeft daarom duidelijkheid verstrekt, hoe de procedures verlopen.