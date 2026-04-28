Regering zet in op gerichte aanpak van hiv-besmettingen

De regering van Suriname zet gerichte stappen om het aantal hiv-besmettingen in het land, terug te dringen. André Misiekaba, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid benadrukte, dat de hiv-situatie momenteel bijzondere aandacht krijgt binnen het beleid.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het trainen van een groep van 40 personen, voornamelijk jongeren. Zij worden voorbereid, om binnen hun eigen leefomgeving, als pers, voorlichting te geven over hiv. De focus ligt daarbij op bewustwording, het doorbreken van taboes en het stimuleren van mensen om hun hiv-status te kennen.

Volgens de minister is testen cruciaal. “Mensen hoeven niet te overlijden als gevolg van hiv, mits zij op tijd hun status kennen en starten met medicatie”, aldus Misiekaba. Hij zei dat de beschikbare behandeling, de virale lading in het lichaam aanzienlijk kan verlagen, waardoor de kans op het ontwikkelen van aids wordt beperkt en overdracht naar anderen, kan worden voorkomen.

De jongeren die de training volgen, zullen de boodschap actief uitdragen met oproepen als ‘Know your status’ en ‘Sabi yu status’. Hiermee wil de overheid meer mensen bereiken en aanzetten tot verantwoord gedrag en tijdige controle. Na afronding van de training start een breder traject, waarbij op verschillende locaties testmogelijkheden worden ingericht. Deze testsites zullen bekend worden gemaakt, zodat de drempel voor burgers om zich te laten testen, verder wordt verlaagd. Met deze gerichte acties hoopt de regering niet alleen meer inzicht te krijgen in de hiv-situatie in het land, maar ook het aantal nieuwe besmettingen, structureel terug te dringen.