Overheid pakt vraagstuk dak- en thuislozen aan

De overheid werkt aan een meer structurele en gecoördineerde aanpak van het dak- en thuislozenvraagstuk, een probleem dat steeds zichtbaarder wordt in de straten van Paramaribo. Volgens de veiligheidsadviseur van de president, Omar Terborg, gaat het om een complex maatschappelijk vraagstuk, dat vraagt om een samenwerking tussen verschillende ministeries en organisaties. Terborg benadrukte dat de groep die vaak als “zwervers” wordt bestempeld, zeer divers is. ‘’Het gaat niet alleen om mensen met verslavingsproblemen, maar ook om personen die door huiselijke omstandigheden, juridische maatregelen zoals beschermingsbevelen, mentale gezondheidsproblemen of sociale isolatie, op straat zijn beland’’, verduidelijkte Terborg. In veel gevallen betreft het mannen die door conflictsituaties thuis, geen onderdak meer hebben. Daarnaast zijn er ook mensen met dementie, psychische stoornissen of een stoornis binnen het autismespectrum, die zonder adequate begeleiding op straat terecht komen.

Volgens Terborg is het daarom belangrijk, deze groep niet te stigmatiseren of over één kam te scheren. In dat kader wil de overheid ook afstappen van de benaming zwervers en voor deze groep, de term ‘landlopers’ gebruiken. ‘’Deze term sluit beter aan bij de juridische definitie van personen, die zich doelloos op de openbare weg begeven en daarbij soms overlast veroorzaken’’, aldus Terborg.

De aanpak van het probleem begint volgens Terborg bij een mensgerichte benadering. Tegelijkertijd wordt ingezet op het herstellen van de openbare orde en veiligheid. De politie zal, binnen de kaders van de wet, intensiever toezicht houden in de stad. Er zullen dagelijks patrouilles plaatsvinden waarbij personen die voor overlast zorgen, worden aangesproken, begeleid en indien nodig, van de openbare weg worden verwijderd.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is samenwerking met verschillende instanties. Zo spelen straathoekwerkers van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) een rol bij het identificeren, registreren en classificeren van personen, met als doel passende zorg en begeleiding te bieden. Daarnaast zijn maatschappelijke en religieuze organisaties betrokken, met name groepen die zich bezighouden met voedselverstrekking aan deze doelgroep.

Er wordt ook gewerkt aan opvangmogelijkheden buiten de stad. De ondernemer Louis Vismale heeft volgens Terborg faciliteiten beschikbaar gesteld voor zowel kort- als langdurig verblijf. Deze opvang moet bijdragen aan het herstel van eigenwaarde en het bieden van perspectief aan de betrokkenen.

Na interventie van de politie volgt een traject waarin onder meer het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken een rol speelt. Daarbij wordt gekeken naar medische zorg, sociale begeleiding en voorzieningen zoals SZF-dekking en opvang.

De uitvoering van het plan gebeurt voorlopig met beperkte middelen. Vanuit het directoraat Nationale Veiligheid zijn voertuigen beschikbaar gesteld, terwijl ook steun wordt verwacht vanuit de private sector. Bedrijven en ondernemers hebben volgens Terborg al hun bereidheid getoond, bij te dragen aan het initiatief.

De samenwerking omvat meerdere ministeries, waaronder Justitie en Politie, Volksgezondheid, Sociale Zaken en mogelijk ook Defensie. De verwachting is dat de eerste resultaten van deze gezamenlijke aanpak, op korte termijn zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld van Paramaribo.