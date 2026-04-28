ASRA-bestuurslid blij dat rechter vordering KLM heeft afgewezen

Bhagwan Gangaram Panday, bestuurslid bij de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA), is verheugd dat de kantonrechter de vordering van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), om de commissie van 6 procent te verlagen naar 0 procent, heeft afgewezen. Dit verklaarde Gangaram Panday gisteren na afloop van de zitting. De kantonrechter heeft de vordering van de de KLM tegen de staat Suriname, gedeeltelijk afgewezen. In de zaak stond een staatsbesluit uit 2007 centraal, waarin is vastgelegd dat luchtvaartmaatschappijen een commissie van 6 procent moeten betalen aan reisagenten in Suriname.

Volgens Gangaram Panday is het huidige percentage zelfs aan de lage kant en zou een verhoging te overwegen zijn. Hij benadrukt daarbij dat de commissie niet wordt berekend over de totale ticketprijs, maar over het bedrag dat overblijft, nadat belastingen en luchtvaartheffingen zijn afgetrokken.

De KLM had de rechter verzocht het staatsbesluit tijdelijk op te schorten en het commissiepercentage op nul te stellen, met oplegging van een dwangsom indien daaraan geen gehoor zou worden gegeven. De kantonrechter ging daar niet in mee en wees het verzoek tot opschorting af. Wel bepaalde de rechter dat de staat binnen twee weken in overleg moet treden met KLM en andere betrokken partijen, waaronder reisagenten, om te beoordelen of het huidige commissiepercentage in 2026 nog redelijk is of aanpassing behoeft. Na afloop gaf persrechter Alida Johan een toelichting op het vonnis, dat werd uitgesproken door kantonrechter Suzanne Chu. De Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) heeft eveneens positief gereageerd op de uitspraak.